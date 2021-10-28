淮海戰役共方的兵力分兩大部分，一為聶榮臻的華北野戰軍，轄兩個兵團，即楊得志的第2兵團和楊成武的第3兵團，計11個縱隊，31個步兵旅，約20萬人；一為林彪的東北野戰軍，有13個縱隊，57個步兵師，約80萬人，兩部共有百萬之眾。由林彪、羅榮桓、聶榮臻3人組成平津戰役前委及司令部，統一指揮平津地區作戰。

國軍在華北「勦匪」總司令傅作義的指揮下，分北平、天津兩個地區。

北平方面（含張家口），李文的第4兵團，石覺的第9兵團，孫蘭峰的第11兵團（第105軍），不屬兵團的軍隊，有廖慷的第31軍，郭景雲的第35軍，李士林的第101軍，安春山的第104軍，計8個軍、1個獨立師、3個騎兵旅。

天津方面（含塘沽），陳長捷為警備司令，直轄3個師，1個警衛旅。配置有林偉儔的第62軍，劉雲翰的第86軍。另有保警、保安總隊、騎兵團等。

塘沽、蘆台方面，第17兵團司令侯鏡如為防守司令，轄第92軍（一個師），段澐第87軍，獨立第95師，一個交警總隊，及非正規部隊交警等。

至於天津兵力的實際狀況，據國防部次長鄭介民1949年1月6日自平回京述稱：天津計有94軍兩個師（僅5個團堪用），第62軍3個師（內有1師老兵），第93軍之散兵一師（無械），第86軍3個師（僅有1師之兵力，而其軍長劉雲翰不聽命令，此君為陳辭修部下）。此外有東北散兵萬餘，現令其做工。另兩個地方旅。

就以上平津地區國軍部隊的番號估計，人數約在50萬至60萬之間。系統複雜、零亂、士氣低落。

作戰地區首在張家口、宣化、懷來一帶，次為天津，北平是最後和平解決。張、宣、懷一帶的國軍為傅作義系統的第35軍，第104軍、第105軍，計6個步兵師、3個騎兵旅。這個地區的部隊，尤其是第35軍，是傅作義的基本部隊伍，也是華北最能作戰的軍隊。如果垮了，北平也就完了。故為共軍主要攻擊的目標。

12月6日，張家口的第35軍兩個師乘汽車300餘輛東撤，即被共軍包圍於新保安（宣化、懷來之間）。同時駐張家口、懷來之第第104軍、第105軍及兩個騎兵旅亦被包圍。

此對華北戰局之影響，至為嚴重。如蔣所記：「華北戰局，因第35軍於新安堡（保安）被圍，新三軍又遭匪襲擊，以致宜生（傅作義）大受刺激，其精神亦受到嚴重威脅，似有神經失常之象，此為全局最大之打擊也。原定集中全力，固守津沽之計畫，恐難實現。果爾，則華北之戰局，已等於失敗。」此時傅作義堅主死守北平，蔣則希將主力轉移津、沽，因守平則後援絕望，與其坐困待斃，不如冒險轉進，期得九死一生也。事實上，轉移主力雖有擬義，但有實際困難而未能實施也。

20日，東北野戰軍4萬餘人開到張家口附近，與楊成武兵團5萬餘人會合，計近10萬人，形成對張家口傅軍5萬6千餘人的優勢兵力。新保安之第35軍於22日被殲，軍長郭景雲自戕。張家口兵團司令孫蘭峰於23日率領部分騎兵向綏遠商都撤退。

自張家口突圍部隊，僅第11兵團司令官孫蘭峰部隊約3個團到達商都，其餘軍師長多被俘，部隊情況不明。

傅作義的基本部隊，已被殲滅，北平所剩餘的部隊，以中央軍系為主，據鄭介民1949年1月6日自平回京述稱：北平計有青年軍一師（第205師），第62軍之一師（好），第13軍4個師（好），第16軍4個師（僅1師為舊人），第94軍（兩師在平，兩師在津），第92軍4個師（內有1師新兵），第101軍3個師（僅可作1師用）暫三軍之一師。新兵幾個師（兩個月後打仗）。

以上計為20個師，至少有4個師不堪使用。面對中共野戰軍百萬之眾，幾如以卵擊石耳。

林彪的最後通諜

此時傅作義已準備與共言和，並已致電毛澤東，毛則希望傅派一個有地位的能負責的代表，偕同崔載之（《北平日報》社社長）和張東蓀（燕京大學教授）一道出城祕密談判。但條件一直談不攏。

蔣派鄭介民到北平去會晤傅作義。傅要鄭和北平的各軍師長個別晤談，不必言他本人與鄭的意見，僅詢彼等個人如何見解。大家都表示信仰傅總司令，並願效忠；且謂就現在兵力論，只要糧不缺乏，打一年也不怕，傅且與鄭研商塘沽機場事，擬空運一個軍去青島，轉船去塘沽開展範圍，修建機場，由此運糧赴平津，或將守北平的軍隊運出去，認為此實上策也。

但在時間上，已不可能。東北林彪共軍自12月9日向平津、塘沽外圍進攻後，塘沽防守司令侯鏡如即向共方接洽投降，共方答應編為一個軍，仍任侯為該軍軍長。塘沽地區易守難攻，林彪決以5個縱隊包圍天津，待時機成熟，發動總攻。毛澤東指示以和、戰兩手之策奪取天津，如果敵頑抗，非用戰鬥不可，即便有所破壞，亦在所不惜；但如果使用勸降方法亦能解決時，則使用勸降方法。

圍至1949年1月11日，林彪提出最後通牒，限天津國軍至遲須於13日12時以前開出，否則將於14日開始進攻。天津警備司令陳長捷召集林偉儔（第62軍軍長）、劉雲翰（第86軍軍長）、杜建時（天津市長）商量，沒有一個說應該可以放下武器的，大家卻也願意談判，以為緩衝。同時請示傅作義，傅的回覆是「堅定守住，就有辦法。」但共軍不允拖延矣，即發起攻擊。15日下午，「天津解放」。陳、林、劉、杜等被俘，塘沽守軍3萬人則自海上撤出。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】