美國對台「戰略模糊」政策似乎越來越不模糊了，不但拜登總統兩度明白表示，台灣若遭到攻擊將派兵保衛，蔡英文總統在接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時也首度證實，台灣的確有美軍的存在，並強調來自大陸的威脅與日俱增。

蔡英文證實美軍在台協訓國軍，應有3個目的，一是警告中共，不要輕易對台動武，因為有美國協訓國軍，若兩岸發生衝突，美國不會坐視不管，這也是美國保衛台灣的保證。

二是將美國一軍，既然拜登總統都親自說會保護台灣了，雖然美國政府事後還是堅持對台政策維持「戰略模糊」不變，但是拜登話都已經說出口，收回較難。雖然美國不至於完全轉向「戰略清晰」，但是維持從模糊到清晰的過渡期，也是提升台灣安全的保障。

三是「大內宣」，從10月1日到4日共軍派出149架次的戰機進出台灣西南防空識別區，儘管沒有動武的跡象，但對台灣民心還是有所撼動，特別是在民進黨執政漸漸受到人民否定之際，蔡英文更要以三軍統帥之姿向人民喊話，避免被大陸戰機擾台攪得民心盡散。

以上三點顯然是蔡英文保台的最後絕招，民進黨想獨又不敢獨，想戰又不敢戰，最重要的是台灣存在一堆「草莓兵」，如何與中共開戰，所以出面喊喊話，把美國不敢真正承認的對台「戰略清晰」，透過對美國媒體說清楚講明白，把球拋給美國，就看美國怎麼接球，中共又要怎麼辦。

燙手山芋一丟，台灣安全與否就是美中的事，蔡英文反而無事一身輕，何樂不為？

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