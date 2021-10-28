如果一個說謊成性的人、如果一個連自己私生活都處理不好的人、如果一個連基本婚姻生活都把持不住的人，你相信他在公領域講的都是實話？你相信他的工作態度上處理得都很完美、沒有瑕疵？

衛福部醫福會執行長王必勝遭週刊爆料有婚外情，事件鬧得震天價響，第一時間王必勝不僅全盤否認，還說謊是幫別人帶小孩；他的頂頭上司衛福部長陳時中還替他圓場，說他公領域傑出、私領域不便置喙。事件延燒兩天之後，當事人終於出面表示，因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，表達深深的歉意和自責。

王必勝只為他的私領域處理不當道歉，卻沒有為他的說謊道歉，公眾人物尤其是醫護人員，又是國家防疫中心的重要執行者，誰知道你說了多少謊？誰知道你的私生活有沒有影響到工作？防疫中心任何人有資格稱得上是｢防疫英雄｣、｢防疫救火隊｣嗎？有一個是的話就不會造成今天疫苗欠缺的問題，我們強烈質疑就因為有人不盡責、有人在說謊，才耽誤了全民防疫變成後段班的實情。

我們不在乎你的私生活、家人原不原諒你，只希望你為你的謊言向全民道歉！

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