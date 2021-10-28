｢刪Q｣行動甫結束，緊接上場的是｢清林散昶｣，男主角是無黨籍立委林昶佐。

有政壇大老認為陳、林兩人很像，都屬｢偏鋒台獨｣，以為這才是目前以及未來的政壇主流，並說今天的陳柏惟就是當年的朱高正。

這位大老，拜託別褻瀆朱先生好不？人家才剛過世。如果說陳、林二人相似，應該是指他倆同屬藝人，擅長表演，本身沒有內容，寄身外交國防委員會，只須使出一招｢抗中保台｣戲碼，即可獲得大綠青睞。朱高正說過｢政治是最高明的騙術｣，陳、林二人有樣學樣，可惜只學得朱高正的皮毛，朱是有底蘊的人，陳、林二人替朱高正拎鞋子都不夠。

陳柏惟表演一哭二鬧，結果連苦行一半都做不到；林昶佐想搶戲台當主角，鎂光燈是搶到了，卻是遭民眾喝倒采，演出一場醜態畢露的戲，可能一輩子都洗不掉。

藝人不是不能從政，雷根也是演員出身，但他不會只把演戲那套搬上政治舞台，他肯上進、還當過專欄作家，憑口才、機智和豐富的情感而被譽為「偉大的溝通者」，請問陳柏惟和林昶佐有什麼？

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