美國媒體《華爾街日報》報導許多台灣年輕人服完兵役後自認是「草莓兵」，質疑台灣軍力不足的評論言猶在耳時，蔡英文就在CNN爆出美軍在台協訓的消息。國防部長邱國正表示，「國軍跟美軍在各個層次及領域都有頻繁交流，任何團隊或友邦的協助一定對台灣有幫助，不能完全指望他人。」

美媒嘲諷台灣軍隊準備不足和士氣低落，「草莓兵」這個消息近日被大陸多個官媒廣為引用，即使邱國正多次出面澄清反駁亦無濟於事。8月時台灣有民調稱6成5的台灣人願意上戰場，但當台灣社會討論回復徵兵制、回復一年或兩年役期時，卻遭到社會極力反對。這種民調顯示了部分受訪者口頭上逞凶鬥狠，但實際上當烽煙四起時，卻可能沒有多少人願意冒生命危險浴血奮戰、冒鏑當鋒。這正正反映了大部分台灣人不好戰，大部分年輕人還是傾向沉緬在兵銷革偃的太平盛景。

《華爾街日報》的分析報導直指久享太平安樂的台軍厭戰狀態，亦指明在兩岸軍力強弱懸殊下，年輕台軍的心態。蔡英文、邱國正在台軍徬徨、被外媒、陸媒動搖之時證實美軍在台協訓的消息，只希望挽回士氣頹勢，向綠營支持者擺出美軍「神主牌」。美軍在台訓練台軍人員，主要以小部隊合作演訓，但美軍有多少人駐台、是否只是象徵性的派出人員、對台軍提升作戰的實效多大，則只有天知地知。

美軍在台組訓雖然被美、台兩地官方多次否認，但其實對外已是公開的秘密。美軍在台訓練台軍人員可能只是在對台軍售時標出的套餐價，軍售的價格被抬高，原因在於美軍的「人工價」昂貴。蔡英文想利用美軍在台秘訓之消息來洗脫台軍「草莓兵」之名，恐怕難以成事。

美軍勁旅之名是基於美軍本身具備的全球影響力、背後源源不絕的資源和龐大的政府機器。若然認為美軍是萬試萬靈的「神主牌」，欲以此來振奮台灣年輕人的戰鬥心態，不僅不會奏效，還暴露出美軍在台人員「沒有外界想像的多」之軍事弱點。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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