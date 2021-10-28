現今60歲以上的人都應該還記得1970年代和1980年代的通貨膨脹，大家什麼都囤，衛生紙、味精等；1980年代初通貨膨脹甚至演化成停滯性通膨，就是大家不消費，通貨也漲不停。從現在世界情勢看起來，萬物上漲，只有消費下降。

此次通貨膨脹有天災，也有人禍。新冠肺炎導致很多工廠關門，製造業集中在新興工業國家，如中國、東南亞、墨西哥等，很多是最缺疫苗的地方，一有疫情爆發，就得關廠，工人回家。在此當頭，中國大陸不僅限人又限電，輸出產品降低。在全球化的今天，每項產品都要靠上中下游供給平衡才能製造，一環缺，全盤缺。

而科技既造福大眾也造成禍害，例如氣候劇變引起大家關切，很多政府就提出2050減碳目標，首屈一指的是燃油車改為電動車，帶動大量晶片需求，加上各科技公司趕在這時推出創新產品，晶片需求又增加，也造成電子產品價格飛漲。

人禍則是新冠疫情後報復性買氣上升，尤其是本周末開始的萬聖節，接著是感恩節、聖誕節，親友間大送禮，是一年中買氣最盛的時候，各種貨品都漲價是正常情況。

長期說來，通膨幾乎每年都達3%，對於企業，總是可以把上漲的成本轉嫁給消費者，固定收入的人必須量入為出。近10餘年來台灣流行小確幸，消費增加，民眾習慣外食打牙祭，食衣住行較以前奢華，例如以前沒這麼流行上館子，沒這麼多人旅遊，更沒有到處散布的色情業。

《菜根譚》是明朝還初道人洪應明收集編著的儒家經典，文字簡練明雋，兼採雅俗，因為是在明朝萬曆年間朝廷亂、天下亂時編撰的，因此特別具有警世作用。「爽口之味，皆爛腸腐骨之藥，五分便無殃；快心之事，悉敗身喪德之媒，五分便無悔。」講的就是吃喝玩樂都得適可而止，不要放縱自己。

時間管理專家教授的方法是把每日待辦事情分為緊急與重要，再個別衍生四個選項，分別是：緊急而重要、緊急不重要、不緊急卻重要、不緊急且不重要。同樣，在商家都無所不用其極，期待消費者上鉤的今天，消費的優先順序也可用此原則，學費、交通費、膳食自然是緊急而重要，不能省，但多坐捷運，少坐計程車也是王道。不緊急卻重要的消費，可以貨比三家不吃虧，例如家裡裝潢可以再等一陣子，等工人及材料費下降再來做。不緊急且不重要的消費就免了，等到物價平穩或自己升官加薪再說吧！

在通貨膨脹已展開時，其實很多專家預測，美國聯準會及歐洲中央銀行已準備提高利率，並且停止購買公債，以遏制通膨。另一瞄準觀察景氣的方法是貨櫃壅塞情況。美國現在每個港口都壅塞，以加州洛杉磯港最嚴重。據高盛研究報告指出，今年解決無望，明年中就會好很多，也表示供需終會有平衡點。油價雖然已漲到1桶85美元，比起去年幾乎漲了1倍，但終究會下來，想想2008年還漲到110美元1桶，也同樣是物極必反，2009年就下降很多。

台灣人以勤勞樸實、小康謙和著稱，不僅中國大陸欽羨，世界觀光客也心嚮往之。此時正是台灣人展現簡約風的關鍵時刻。