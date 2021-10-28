美國華爾街日報近日報導國軍戰力不足，防衛決心不夠，直白地點出台灣在軍事準備上的困境。只不過在台灣習慣聽到美國力挺台灣的媒體氛圍當中，這樣逆耳的忠言，不知道有多少人聽得進去？

不同於媒體嚴肅報導台灣現況，美國脫口秀主持人約翰奧利佛，最近也以詼諧的方式介紹台灣，雖然點出台灣的政治困境，但再進一步思考，或許能看出不論是西方的新聞媒體或是娛樂節目，都是用旁觀者的角度，看著台灣兩千三百萬人民面對的挑戰。台灣頻頻被國際媒體注意，可是當國際媒體以旁觀者視角來看待台灣，接收到資訊的外國民眾，真的會在意台灣的處境嗎？

透過台灣的媒體報導，民眾普遍得到美國拜登總統力挺台灣，以及美國政府一定會守護民主盟友的正面消息。各項民調也都顯示，超過半數以上的台灣人民，相信美軍一定會協防台灣，可是，大量的正向消息也讓更多人覺得，台灣只要向美國靠攏，持續採購武器，美國的承諾自然會落實。其實，台灣民眾的想法華府不會不知道，也難免擔心美國支持台灣的言論會讓台灣產生誤解。所以，從總統、國務院、國防部，甚至是最挺台灣的國會議員，在發言當中都會強調，美國對台的承諾是協助台灣擁有自我防護的能力。

不過，因為美國正處於高度反中的政治氛圍之中，所以政治人物在談話時，往往會先表達對於中國的強硬態度。這也導致每一則新聞，看起來美國都在抗中挺台，可是只要看看發言的前後脈絡，就知道美方並沒有改變「協助」台灣的立場。可惜，不論是美國媒體點出台灣的準備不足，還是台灣學者專家憂心兩岸局勢緊張，只要是不夠正向的言論，不是被忽視，就是被貼上親中標籤。

當台灣媒體認為連脫口秀都重視台灣而興奮分享的同時，是否有想過對一個完全不認識台灣的美國人，看到這樣的介紹，究竟是會真心力挺台灣，還是把台灣當成茶餘飯後的另一個笑話。十幾分鐘的脫口秀，外國觀眾確實看到了台灣面對中國的威脅，但也同時接收到，主持人用台灣有許多被棄置的吉祥物，和國會的騷亂，創造出關於台灣的特殊「笑果」，請問看完脫口秀的片段，有多少美國人會因此真心思考台灣的處境，進而願意捍衛太平洋彼端的民主盟友？退一步說，如果連登上脫口秀節目，都認為是台灣被世界看見，這樣的驕傲解讀，真的沒有問題？

面對中國崛起，與台灣鄰近的日本和韓國，同樣感受到壓力，也同處於中美的緊張關係之中，雖然與中國保持溝通的方式不盡相同，但兩者在國防的準備上都是玩真的。即使日韓兩國都跟美國簽有共同防禦條約，卻都從來沒有鬆懈過他們的國防準備。反觀與美國沒有防衛條約的台灣，靠著媒體來強化國防信心，讓大家認為美國會守護台灣，同時又讓將來必須要擔負第一線守護家園重任的年輕世代相信，中國要進攻台灣的難度太大，所以不會想要以武力攻台。真實的國際變局在這樣只能報喜的氣氛下，跟台灣民眾能夠接收到的訊息落差太大，導致了台灣的自我感覺超現實的良好。

確實，兩岸或許可以在短期內不走到兵凶戰危的地步，可是延續沒有交流管道的兩岸關係，加上逐漸惡化的民間和網路氛圍，誰能保證下一個四年，台灣仍然可以一切如常？

媒體傳遞來自美國和民主盟友挺台的正能量，或許振奮人心，但是被激勵了之後，如果沒有付諸行動思考如何守護台灣或是降低兩岸衝突風險，再多的正能量只是讓民眾更加脫離國際現實。想要守護中華民國，捍衛台灣的民主，其實台灣需要的不是盟友的關注，也不該是爭取同情，而是多一點「誠實」面對現實的勇氣。

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）

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