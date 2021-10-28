蔡總統26日接受CNN專訪時首度證實美軍在台協助訓練國軍，但她沒有說目前美國軍事人員在台確切數字，只說「沒有外界想像的多」。

軍隊一向是美國政府手中的大棒，是為達到某個政治目的的工具，這個邏輯始終不變，但現在工具變了。這個工具（軍隊）變得越來越先進、複雜、精密，也越來越昂貴，昂貴到軍費支出不斷攀升、戰鬥兵員數量越來越少、後勤支援人數越來越多。

可見美軍在台訓練國軍就是鍛煉國軍的「牙齒」針對中共，同時增高美中兩國的戰爭風險，造成一個不穩定的平衡。這個不穩定因素反而可以嚇阻中共，就像兩人手綁在一起攀登斷崖，誰先動手就會一起摔死，所以中共必須考慮與美國開戰的後果。現在球在中國大陸那邊。

按照小英的說法，在台美軍人數不多，這些人數大概到頂了，應該不會有下一步：在台駐軍。

試想，假設美國陸軍在台駐防1個步兵師，兵力大約1萬8千人，若再加上龐大的後勤支援，總兵力將高達4萬多人，平均1個戰鬥兵員可得到2人以上的服務，包括情報、醫療、後勤維修、資訊、指揮管制、通聯、偵察與監視等。

就算只來了1個步兵營或步兵旅，其所需要的服務一樣都不會少。對於剛從阿富汗戰場撤出的美軍而言，直接對戰解放軍的風險成本太大，除非拜登「老來瘋」，否則不會輕易駐軍台灣。

指望美國海空軍可能比較靠譜。但我們回頭看看伊拉克戰爭，當時美國海軍出動了5艘航母，到台灣打算派多少航母？況且以共軍打航母的多樣化系列手段，美航母最多就是無害通過，連海峽都不會通過。剩下來的，只能派驅逐艦自由航行了。

為何如此？就是因為技術進步所帶動的軍費增高，而海空軍最明顯，未來造機造艦價格只會更高，而且依賴後勤支援的程度遠遠高於陸軍。單價一旦升高，建造數量就不會太多，否則國防費用就會大幅增加。這就是為什麼近幾年美軍流行輕量化、小型化、無人化的原因，一方面是技術快速進步，另方面則是軍費太高，美國實在無法供養越來越貴的軍隊。

因此近年美國對於戰爭感到力不從心，從伊拉克戰爭就可以看出，動用的兵力還不到波斯灣戰爭的1/3，但美國已感到非常吃力，更別說倉皇撤軍的阿富汗戰爭。對付弱國尚且如此，面對共軍更顯無力。

最便宜的大概就是美國海軍陸戰隊，因為陸戰隊傳統上尚勇崇武，其組織文化更多關注在士兵戰鬥技巧而不是裝備。陸戰隊是唯一不向國防部爭取預算的軍種，這就是為什麼最近美國陸戰隊打算在台灣建立6個前進基地的原因，便宜嘛！

未來若美軍真的來台，基於成本風險考量，來的將不是「有人」美軍，而是廉價的「無人」美軍，像是無人快艇、無人潛艇、無人機、蜂群無人機等，就算這些無人武器被共軍擊落或擊沉，只要不死人，一切都好說。（作者為台灣國際戰略學會研究員）