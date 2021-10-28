台灣大學校長管中閔突然宣布任期屆滿後不再續任，社會一片震驚、惋惜與不解之聲。他本人在立法院答詢時坦承，當初參與遴選，當然不是只想做一任，但因為過程中的爭議被耽誤了1年才上任，若續任會碰上法定退休年齡，才會決定不續任。管中閔的決定，令人再次想起3年多前民進黨政府公然打壓大學自治、不計代價及後果所發動的「卡管」風暴，不但對管中閔、對台大乃至對全民都是一場慘痛的凌遲，更對大學自主帶來重創，對台灣的民主形象與未來發展都極其不利。

大學成教育部附隨組織

由於我國的高等教育、研究經費幾乎都來自政府，少子化和廣設大學所導致的僧多粥少，使得大學非常依賴政府的資源分配，而且這種取向越來越重；政府透過各種補助經費的分配，如五年五百億、教學卓越、高教深耕等等計畫名目，就能夠把大學變成唯命是從的禁臠。

在這種情況下，如果政府能相對客觀中立，尊重學術，或許流弊能夠盡量降低，但民進黨政府卻是順我者昌、逆我者亡。為了辦學績效與補助現實，哪個大學或校長願意冒險觸怒政府？卡管案就是一個威嚇震懾的警訊，一方面大家嚴厲批評拔管事件，另一方面也知道少惹民進黨政府為妙，畢竟連強悍敢言的管爺都「累了」，寒蟬效應還不明顯嗎？

影響所及，大學早已喪失作為「知識分子殿堂」的精神，更失去了關心政策、批判時政的勇氣與理想，政府不用直接用法律處罰，但每個大學都很「務實」地知道要仰政府之鼻息，對勇於「批判時政」者，也不再如過去那樣重視。在講究評鑑與業績的時代，年輕學者更怕升等與補助被刁難，如今50歲以下的學者有幾人會撰文批評國家政策？這和剛剛解嚴時以至馬英九執政時相比，簡直天差地遠，尤其國立大學更充滿了「政府真爛，但罵了也沒用」的犬儒氣氛。

今年初報紙刊登一張新聞照片，令人看了欲哭無淚，畫面中由教育部長潘文忠主持，6位國立大學校長排排站在「教育部所屬國立大學布達典禮」紅布條下，渾然不覺自己已被悄悄降格、尊嚴盡失。國立大學直屬國家，這關乎大學的身分定位與自治精神，也是過去長久以來追求的核心價值。依據《大學法》，教育部可以直接派任大學校長嗎？還是教育部完全棄置大學自治精神，直接把大學當成附隨組織，而大學校長們也默默接受了？

2022恐再成政治角力場

台大是國內大學的龍頭，社會對台大校長的尊崇與期待，從來不只是一校之長而已，更是能對國事與社會關注之事，勇於且適時提出讜論諍言、引領風潮、導正時弊，展現國士無雙的風骨與領袖士林的格局。早期在蔣中正時代，台大校長傅斯年堅持學術自由、校園自主的典範，早已成為台大人自傲的傳統，到了蔣經國、李登輝時代，無數的台大學者與學子更是引領對抗制衡當權者、啟蒙台灣民主思潮的先鋒，這些都是台大人必須捫心自問、不能自欺欺人的。如今若連台大都放棄「捨我其誰」的擔當與覺悟，其他大學恐怕更不堪聞問了。當前台灣「大學角色」與「校園自主」不斷退化的問題，值得整個國家社會、士林學子深刻反省，自甘馴化將是國家學術良心、知識責任的扭曲斲喪，管中閔受困政治環境放棄連任，只是一個惡化警訊的開端。

當年民進黨政府迫於民意現實不得不讓管中閔上任，但這並沒有改變教育部對於大學骨子裡的管制心態，乃至對大學進行各種鉅細靡遺的行政指導；相較於卡管時的粗暴，如今民進黨政府這種「軟性威權」的做法反而更使得大學自主的精神淪喪，台灣民主的動力因此不斷退步，造成的傷害更嚴重且不自覺。

可預見的是，明年台大校長再度遴選時，因為適逢2022選舉前的敏感時刻，台大校長必然會成為政治干預、角力的焦點；在吃乾抹盡、瘋狂掠奪各種政經社會資源的同時，民進黨更試圖進一步掌控精神層次的文化與學術領域，如果蔡政府繼續把國立大學視為教育部的附隨組織，大學自治與學術自由將永遠是政治的附庸與鬼話。