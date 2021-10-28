針對年底4大公投案，蔡總統向民進黨下達立即迎戰的總動員令，要求所有黨公職立下軍令狀完成任務，藍綠對決態勢全面升高。出身綠營的學者游盈隆認為，這真是神來之筆的高招，因為此舉企圖將4項公投定性成朝野的政治惡鬥，而高度技巧性地模糊了4大公投的本質。

不僅如此，民進黨除了要全力催出綠營基本盤來反公投，這次顯然又想故技重施，把4大公投的攻防戰進一步升高、甚至扭曲為「抗中保台」意識形態的對立。問題是，從2019年至今，被民進黨玩得虎虎生風、儼然上癮的這套老招，這次還能屢用不爽嗎？

和2年多前不同的是，當年的反中牌奏效主要是因為中國大陸呼籲「台灣方案」促統、香港「反送中」運動等外部環境因素刺激所致。兩年多來雖然美中較勁、台海風雲持續緊繃，但這次的4大公投基本上是台灣內部的公共政策、民生真正有感的問題所進行的民意檢驗。

4大公投從缺電、食安到環保，關注的族群原本就不同，其中除了反核四是民進黨不變的口號，其餘3項公投都是民進黨在野時極力主張的訴求，現在蔡政府卻出爾反爾地反對，又要如何閃掉自己迴力鏢的反殺？而且4大公投提案人有些並非國民黨，而是民間團體，蔡政府如此亂扣政治黑帽，等於是把更多民間團體也打成敵人。

蔡總統使用「反中保台」的老招、拉高藍綠決戰態勢，表面上看像是乾坤大挪移的高招，但更可能是傷敵八千、自損一萬的七傷拳，而傷得最重、跟著陪葬的必然是不分藍綠的整個社會與人民。但看蔡政府似乎已擺明要硬幹到底，台諺有道是「賭輸博大」，小英已然是走在越賭越大的不歸路上了。