國民黨主席朱立倫在慶祝台灣光復節時提出要「捍衛中華民國憲法」、「捍衛中華民國民主自由的立國精神」、「捍衛台灣2300百萬名民眾的安全、和平與繁榮」及「捍衛中華民國歷史事實跟尊嚴」的立場，並宣示在贏回執政權後，要把台灣光復節改為國定放假日。顯然，朱立倫的「四個捍衛」是要凸顯當前中華民國面臨緊迫危機的來源，正是出自於高喊「守住台灣」的民進黨政權。

蔡總統日前接受美國CNN專訪，證實確有美國軍方人員在台協助訓練，但人數「沒有外界想像的多」。對此，許多媒體均報導為「美軍駐台」，但國防部長邱國正說明只是「交流」而非「駐軍」。然而，現今台灣真正的問題在於為何瀰漫兩岸軍事緊張的氣氛？

CNN記者也幫台灣人民問了蔡總統：「今天的台灣是否比2016年您上任時更安全？」但她的回答卻是「這要看如何定義」，以及希望得到國際支持等，表露出慣有的「空心菜」風格。事實上，CNN記者對於台灣愈來愈陷入軍事緊張的危機當然已有定見，而記者得到顧左右而言他的「空心菜模式」答覆，恰好證明蔡總統迴避兩岸陷入危機的肇因正源自於她的「聯美抗中趨獨」政策。

自民進黨全面執政以來，儘管施政無能和失德，但藉著塑造「芒果乾」(亡國感)的發酵，將民眾投票時關注的議題從內部施政轉移至國家安危；再利用國家資源的大內宣催眠民眾，讓不少人相信美國會當抗中、反中的靠山，進而在內部打壓及抹紅反對者是「中共同路人」，以此作為民意支持度逆勢上揚的不二法門。

對蔡英文在國慶演說提出的「四個堅持」，台北市長柯文哲說這「不是廢話嗎？」而朱立倫則以「四個捍衛」積極回擊。然而，蔡英文說要和台灣人民「約定」四個堅持，意味了她指控反對民進黨政策者就是不能堅持，且暗示他們是附隨中共的同路人。所以當朱立倫把年底公投定調為「倒蘇公投」時，民進黨立院黨團總召柯建銘就給朱戴上了「國民黨主席扼殺台灣以附和中共」的紅帽子。

朱立倫的四個捍衛，都是針對當前民進黨政權對中華民國及台灣民眾造成的危機而提的，例如，促轉會扭曲及掩蓋歷史，林義雄宅血案和陳文成案的真相遲不公布，不就是為了當成打壓國民黨的「政治提款機」？而如果「中華民國在台灣72年」，蔣中正總統不就應該是「國父」，何以民進黨卻竭力清算鬥爭他呢？

打趴國民黨其實是民進黨全面執政後的首要目標，而執政者以權力否定反對黨的正當性，這已是威權，將使得台灣自由民主體制走向崩解。朱立倫提出「四個捍衛」與蔡英文的「四個堅持」直球對決，看得出來想要擺脫過去給人的刻板印象，不論結果是否真能挽狂瀾於既倒，但總算是個好的開始。（作者為民主文教基金會董事長）