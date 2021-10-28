光輝十月，慶祝中華民國國慶110年，原本該是舉國歡騰之事，然因蔡英文政府執政這些年來對「這個國家」嗤之以鼻，不僅國慶活動乏善可陳，就連提到「中華民國」國號的次數也屈指可數，要不是這回國慶演說公開拋出「兩國論」和將民國歷史「兩段化」，只談民國在台72年，成為新聞話題外，國慶日大約只有連假塞車的新聞。

倒是駐德代表謝志偉的「國旗告白」臉書貼文，搶搭了這波國慶話題，引發新聞熱議。國慶日當天，他開心貼出與留德學生們高舉「台灣獨立」旗幟的合照；次日又貼文說，「國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血！…我們一邊舉一邊吐血。」毫不隱瞞內心對「中華民國」、「國旗」的厭惡。謝志偉的暴衝發言罄竹難書，去年疫情嚴峻時，他曾用粗俗言詞批評世衛組織秘書長譚德塞，說「他已改名為『譚德』！『塞』呢？挫了。」又指他「占著茅坑不拉屎就算了，還把磚塊丟進茅坑裡，激起公憤，眼看就要下台了，讓人不敢相信這些話竟是出自於外交代表口中。

其實蔡政府中像謝志偉這樣能言好辯、政治立場不分場合表露無遺的政府官員不在少數，他們多是法政背景或是選舉、社運出身，善用庶民語言挑起民粹。蔡英文總統連任後，這群官員們更加意氣風發、不可一世，面對立委、記者詢問常霸氣回嗆、毫不嘴軟，行政院長還在立院國會殿堂上公然大罵立法委員「袂見笑」（不要臉），如此官員的素質全球罕見。

我們不若西方國家的民主法治發展成熟，依法行政和國家政治中立是其基本政治內涵，並深植於公務文化之中。台灣從威權走向民主的過程中，民選政府並未嚴肅思考黨政分際的問題，常將政治競爭帶入公務場域裡，影響政府行政行為。故考試院從1990年代開始推動「行政中立法」，直到2009年立法院才通過《公務人員行政中立法》，要求公務人員依法行政、執行公正和政治中立，並節制參與政治活動。該法臚列十來項禁止文官濫用權力與行政資源介入影響選舉的行為，違反本法規定者，將依《公務員懲戒法》、《公務人員考績法》或其他法規予以懲戒或懲處。

但弔詭的是，這項對健全民主政治和政黨政治極為重要的法案，竟不適用於政務人員，他們明明比常任文官擁有更多的權力與資源，卻可不受政治與行政中立原則的拘束，曝露出當前行政中立制度的缺失與矛盾。所謂「上樑不正，下樑歪」，當總統可以出面喊話民眾不要支持罷免案、全力阻止年底4項公投案，投下4個不同意票時，政府全體上下可能置身事外，不動起來嗎？

政府首長的言行舉止向來動見觀瞻，深具政治和社會影響力，尤其在高度政治競爭的環境中，常會影響投票行為和競選公平性，故政府成員應嚴格遵守國家中立原則。對此，德國聯邦憲法法院把關政府首長的言論甚嚴。例如，2018年時任聯邦教育部長萬卡（Wanka），因不滿AfD政黨（另類選擇黨）提出「該給總理梅克爾紅牌出場」的呼籲，而說出「才該給AfD黨紅牌出場」的反擊言論案；以及2020年內政部部長傑霍夫（Seehofer）在一段受訪談話中形容AfD政黨是在「摧毀國家」的發言，德國聯邦憲法法院都認為這兩位首長的言論違反中立原則和有損政黨機會平等原則。

德國聯邦憲法法院最近又受理了AfD政黨控訴總理梅克爾的案件。因梅克爾在出訪南非的記者會上提到她的政黨與AfD黨合作選出圖林根邦的邦總理，「是一件不可原諒的事，是民主最黑暗的一天。」媒體評估，德國聯邦憲法法院對此案的判決很可能與上述兩位部長的結果相同。

台灣黨政不分的問題嚴重，立法院在野黨實應盡速推動制訂「政務人員行政中立法」，限制政務人員職務內外的政治活動行為，好好約束像是謝志偉這類頭戴中華民國烏紗帽，卻心在他處，違反憲法忠誠義務和羞辱國家國旗的政務官們。（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）