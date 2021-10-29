徐松珍為廣東省梅縣松口鎮客家人，生於民國19年農曆12月。為父親徐丕卿和母親廖助才的獨子。徐丕卿原為國軍抗日戰爭第四戰區、第二方面軍政治教官。徐松珍於抗戰期間隨父親工作流離於廣西、貴州一帶，抗戰勝利後，回到家鄉，就學於梅縣松江中學，父親徐丕卿則於外地工作，先任廣西省靈山縣政府警察局長，後調任廣東省保安司令部第5師第13保安團中校政工幹事，駐守河源縣藍口鎮。

民國38年5月101日，團長曾天節召集開第13團排以上軍官召開起義誓師大會，決意叛變投奔解放軍，徐丕卿則力排眾議，在會中高唱岳飛填詞之古曲〈滿江紅〉明志，並言明效忠國民黨總裁蔣中正到底，眾軍官起而攻之，要求槍斃他。

會後保13團聚餐，徐丕卿求曾免其一死，願隨起義，曾同意免死，但不准他參加起義行列，而給予路費，任其與不願變節之一名連長與排長自行離去。另於深山槍決一態度強硬之張連長。保安13團內再無異議，起義遂得以順利進行。

保安13團起義後，粵東、閩西相率由李潔之、練惕生等領導於5月起義。徐丕卿逃回家鄉，不再出仕，而以自宅成立明德草堂，輔導在學學生加強各項學科能力。獨子徐松珍在松江中學高級中學部成績優異，尤長於數學，母親廖助才未受過教育，卻長於算術，精於梭哈算牌，徐松珍或受遺傳，而其課餘也在草堂輔導學生珠算與算術。

民國38年7月6日，胡璉兵團第67軍劉廉一部光復梅縣，18日由丙村鎮經溪南鄉（今為松口鎮松南地區）而進駐松口，徐丕卿慷慨以其家宅為國軍軍官營舍。第67軍保護一路怒潮學生撤出江西，怒潮學生在梅縣縣城停留，並未經過松口。

徐松珍母親通靈，徐松珍高一升二暑假，曾經扶乩迎請何仙姑降駕，為徐松珍問命。當中即言徐松珍會出外念書，而徐松珍對大學生活正有所嚮往。8月中下旬，第67軍駐在松口之際，每逢放學，徐松珍就喜歡和住在家裡的國軍將領官兵們聊天與下象棋、軍棋和跳棋，朝夕相處，聽其見聞，彼此建立了深厚的交情，感覺與軍人相處愉快，而對於胡璉之英雄形象，亦不勝孺慕。

8月下旬某日，柯遠芬主持的廣東省第9行政專區軍政學校即怒潮學校在梅縣招生，徐松珍有意隔日前往報考，此刻卻有第67軍一名排長告訴徐松珍，怒潮學校未來將撤往汕頭，第67軍亦將轉進汕頭，不如今日即從軍跟隨第67軍，在軍隊的保護下到汕頭，再做打算。

徐松珍認為有理，便稟告父親，徐丕卿亦認為徐松珍如守在松口，一身聰明才智勢將遭到埋沒，隨國軍下韓江，未來究竟投身怒潮，或者到廣州或台灣念大學，才各有其可能。徐丕卿有一位表弟走番到印度尼西亞，他也告訴徐松珍，有機會也不妨到南洋開展事業。

在排長建議後的兩小時，徐松珍便準備好了行囊，淚眼匆匆跟著第67軍開拔，時約當8月底，從此告別父母。徐松珍這一決心，是基於對於共產黨的懷疑，以及走出客家山區、遠赴外地拓展眼界和伺機繼續深造攻讀大學的抱負，所以不單單是為了逃避戰禍，身為民國政府官員家屬，胡璉兵團還帶給了他們一家未來的希望。

9月22日，解放軍閩粵贛邊區游擊縱隊第1團、第2團包圍松口胡璉兵團留守之500國軍，國軍撤往丙村，第72團鍾志群營遭解放軍消滅。松口淪陷。

到了汕頭，徐松珍並未找到機會如願進入怒潮，而是就近編入劉雲瀚第19軍的第18師尹俊部第52團孫竹筠部的學生隊。10月22日部隊啟碇出海，目的地原為舟山，在海上盤桓，於24日轉向金門，傍晚在料羅灣登陸，至25日下午始完成全軍登陸，支援接防李良榮兵團的胡璉兵團第18軍高魁元部投入金門保衛戰。

第52團被派往金門北面中央第18軍指揮所所在的沙美區（今屬金湖鎮）瓊林村駐守，而就近改歸第18軍節制。徐松珍在指揮所站哨，夜半看見天空砲光四射，槍砲聲不絕於耳，因從無戰爭經驗，竟覺得如欣賞爆竹煙火，不禁感到興奮。

因為東北季風強勁吹拂的緣故，原定在瓊林登陸的解放軍被吹到他處，所以徐松珍並未真正親臨第一線的戰場。而事實上，徐松珍站哨的當夜凌晨3時，青年軍傅依仁第602團徐述第二營才與解放軍激戰於鄰近的金城區東一點紅至湖尾鄉（今屬金寧鄉）海岸，阻截了解放軍對瓊林的進犯。

破曉時分，湯恩伯、李良榮、劉雲瀚、第12兵團參謀長楊維瀚、第22兵團第25軍軍長沈向奎來到瓊林指揮所研究戰法，楊維瀚建議湯恩伯、李良榮將反攻任務交付高魁元統一指揮，高魁元即下令向古寧頭進攻，並在湖南高地設立第18軍前進指揮所，第52團則向後沙、嚨口前進，解除觀音亭山第602團指揮所之圍。26日上午，胡璉與羅卓英由水頭下民裕輪，與湯恩伯、李良榮同上湖南高地，而自高魁元處接過指揮權，27日10時，古寧頭戰鬥結束，國軍獲得最後勝利。

徐松珍守在瓊林指揮所，數日間戰爭結束，這是他的成年禮。戰後在第18師第52團學生隊完成1個月的訓練後，被派到52、53、54等3個團成立的第18師教導營，以准尉敘階，再下第52團迫擊砲連任政治幹事兼指導員。

時孫竹筠以戰功升任第18師副師長，由趙飛崑接任第52團團長，趙飛崑和迫擊砲連連長王力行（萍蹤），都對徐松珍照顧有加。

（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、邱榮舉為國立台灣大學國家發展研究所退休教授）

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】