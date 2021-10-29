1992年初，87歲高齡的鄧小平登上專列，自北京奔向大陸南方大地──深圳與珠海，沿途發表不少諸如「中國要警惕右，但主要是防止『左』」、「改革開放膽子要大一些，敢於試驗，不能像小腳女人一樣」和「特區姓『社』不姓『資』」等著名講話。3月上旬，中共中央政治局連續兩天召開全體會議，認真學習了鄧小平的「南巡談話」，一致通過決議，支持鄧小平的言論和思想。鄧小平的「南巡談話」成為中國持續推動經濟改革的「偉大行動指南」。

對許多海外華僑及港澳台同胞而言，鄧小平在1992年的南巡及這突如其來地推動中國新生，讓不少散居四海的華裔大亨深受激勵。這些大亨多已年逾60，走過五湖四海，商場叱吒風雲，建立歐美高層政商關係，子女不乏獲西方名校博碩士學位，父子兩代見識何其豐富，深知歐美政治。

例如美國絕不容忍境內「黑人獨立」、「印地安人獨立」的分離運動萌芽，至於內部黑人的大規模反政府遊行，美國聯邦政府動輒以違法為由調動軍警大肆鎮壓（美國前總統布希George H.W. Bush更簽署命令，允許對非美國公民的恐怖份子嫌疑人，執行不需審判的無限期拘留，並禁止這些被拘留者在美國、其他國家或國際法庭上尋求救濟）。

這些華裔大亨們瞭解政治治理上微觀與宏觀的區別，歐美是藉微觀的個別人權角度，透過其強勢媒體鋪天蓋地的修理中國，鄧小平則是自宏觀的角度結束動亂，恢復社會秩序；接著前蘇聯受西方影響，實施震盪療法的激進政經改革手段，導致超級通貨膨脹經濟崩潰，及各共和國分離主義猖獗，統一意識崩盤，致使國家於1990年代初解體成了今日的俄羅斯，經濟陷於崩潰，一下倒退20年，這是活生生的反面教材；故20年後（2012年），美國哈佛大學榮譽教授傳高義回顧，「現在看來，鄧小平當初下的判斷也許是對的」 。

就海外華僑而言，經過幾個世代的苦候，這些海外遊子，原本以為再也等不到母國的強大。鄧小平登高一呼，兒時曾經住過中國，如今年華老大散居各地的許多華裔大亨，情緒沸騰，立即以大筆資金回轉中國，投資中國，似乎只有大手筆投資方能彌補流逝的光陰，他們對母國的巨額投資實際行動，具體驗證了鄧小平的睿智及其政策的正確性。

1950年代，在美國專家的原創規畫下，國府實施符合當時台灣海島型經濟的「進口替代」策略，發展「進口替代品產業」，例如紡織、肥料、水泥、化學品等進口替代品。上海10家大型先進紡織工廠遷台，使台灣「紡織產業」平地拔起，為台灣經濟奠定基礎。1949年，國府遷台大撤退，曾將上海等地全國紡織業菁華撤至台灣，使台灣輕工業的紡織產業一夕崛起。

1945年9月光復初時，台灣棉紡織工廠能實際運轉的棉紡錠僅0.83萬錠，1949年國府大撤退時將上海的中紡、遠東等10家大型紡織工廠遷往台灣，1953年時全台灣棉紡錠遽增至16.9萬錠。1960年代，台灣實行以出口帶動經濟快速成長的「出口擴張」策略，乃形成1960年代以紡織工業為主的「進口替代」工業發展，使台灣的對外貿易持續大幅成長，外貿總額1960年時僅4.6億美元，1973年時增至82.8億美元。1970年代則從事規模龐大的十項建設，建設台灣。1980年代更前瞻性的規畫並推動電子資訊高科技產業的發展，為台灣的經濟奠下堅實基礎。

【未完待續】