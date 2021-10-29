我去過上海。

那時候是從蘇州直接坐高鐵過來的，有別於蘇州的溫柔繾綣，我只覺得上海的夜色，繁華而高奢，我看不見星子微芒，只有眼前矗立的東方明珠，投射著斑斕的光。

我認為，上海就是一顆耀眼的北極星，有她在，其他城市，黯然失色。

有錢人，踮踮腳尖，就能輕鬆將它摘下，而大多數的人，只能遙望。

走在上海街頭，夜色倒映進我的眼中，霓虹一道道在我身上劃過，那一瞬我忽然醒悟，為什麼有那麼多人，拚了命也要在這裡落戶。

上海，是無數年輕人仰望的夢想，然而實際走入這座城市，會發現，這裡到處都是夢想破滅的碎片。真正能把人留住的，是熱愛和期望。

我問一個滬漂朋友：上海讓你有幸福感嗎？

他回：沒有。

也許，他就是那一地碎片的一部分，任人踩踏，每日循環地擠地鐵，腦海裡則無限循環著逃離上海的夢。

我又說：回河南老家呢？

他：也可以，只是工作少。

也許，這就是所有外漂打工人共通的悲歡。

在大城市，你被人推著往前跑，若不用盡力氣，就會狠狠摔倒，這種壓力，是所有人的壓力。

回老家，行，但也有壓力，除了考公務員，似乎沒什麼選擇了，日子，一眼就能忘到盡頭，你的壓力，來自於人情，家人、親戚、鄰里，你只不過從所有人共同的壓力，跳到了來自四面八方對你的施壓。

大城市，個人主義盛行，冷漠而森蔚。

小地方，誰都愛對你指手畫腳，所有的PUA，都是以「關心」之名。

有時候，人們都不知該逃向哪。（納蘭採桑/台南）

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