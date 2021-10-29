今年諾貝爾和平獎10月8日正式公佈，由兩名調查記者，菲律賓的新聞網站「拉普勒」（Rappler）執行長瑞薩（Maria Ressa）女士及俄羅斯獨立報《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Andreyevich Muratov）先生所獲得。由挪威國會議員所組成的評審委員會主席賴斯－安德森（Berit Reiss-Andersen）表示，給獎的理由是為了獎勵兩人對維護言論自由所作的貢獻，因言論自由是民主與持久和平的先決條件。

但根據諾貝爾獎創立者阿佛烈．諾貝爾遺囑，和平獎應該頒發給為「國際友誼、廢除使用武力與貢獻者」。挪威諾貝爾委員會的章程更明明白白的說，和平獎應該頒發給世界上「為促進民族國家團結友好，取消或裁減軍備，為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力作出最大貢獻的人」。以此而論，我們要問，這兩位獲獎的反政府異議人士，對菲律賓、俄羅斯這兩個民族國家的「團結友好」有貢獻嗎？是很有疑問的。

挪威諾貝爾和平獎委員會所稱「言論自由是『民主』與『持久和平』的先決條件」，也是值得商榷的，有些舉行選舉的民主國家或地區，其政府照樣關閉報紙、電視台，排斥異己，言論自由並未真正受到尊重。

其實，言論自由也不是持久和平的「先決條件」。美國是世界上西方民主國家的翹楚，有充分的言論自由，但卻不是一個愛好和平的國家，從1776年建國迄今的245年歷史中，只有短短的20多年沒有戰爭。好戰的程度，美國甚至被視為是世界和平的「最大威脅」，更不用說「持久和平」了。

我們誠懇地呼籲挪威諾貝爾和平獎評審委員會不要違背創立者的遺願，讓和平獎變質，而能獎勵真正為促進國際友誼與廢除使用武力有貢獻的人士。更祈願身為天主教徒的拜登總統，仿效為和平獻身的天主教聖人方濟各，領導這個動亂不安的世界，與人類的共同敵人新冠肺炎作戰，為維護人類共同家園——地球，免受氣候變遷傷害而奮鬥！

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