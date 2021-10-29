一位陸軍官校準畢業生，在校與社團學妹獨處時，因為違反性別平等，遭到記3大過並開除學籍，該生認為處分過重，經提告希望撤銷處分，法官仍尊重學校決議，認為落實軍紀，校方作法並無不合理。

軍事校院學生是國軍未來的骨幹，本應受到較嚴格的行為規範，況且尚在養成教育時就犯這種錯誤，等畢業擔任軍官幹部後，豈不是更容易藉勢藉端，來對女性同仁做出更逾矩的行為，所以陸軍官校也知道，就算是再優秀的學生，一旦犯了不可原諒的錯誤，也必須斷然處置，以維持軍校學生的純淨與軍紀要求。

但是，前年發生的「特勤私菸案」，蔡總統警衛室的主任陳敏華，因督導不周，被記大過乙次，但是還是如期升了少將，被譏為「七星將軍」，已經製造不少話題，想不到案子結案後發現，他也團購了50條香菸、並涉及逃漏稅，本身也已認罪，並緩起訴一年。試想當初承認有買菸的官員，拔官的拔官、回軍的回軍、法辦的法辦，就陳少將一路順風，其他人怎會服氣，品德有如此重大瑕疵，還能維護元首的安全？是否適任？還是有甚麼其他原因？國安局必須講清楚，才能服眾。

再回過頭來看，官校學生違反了兩性平權的規定，就被開除學籍處分，表達國防部對軍紀的正視，我們的陳將軍被法院判有罪，而且之前行政調查時還欺瞞買菸的事實，掛這顆將星是否心安理得？縱容說謊的將軍，軍紀又將如何維持？

若是這樣還可以繼續當將軍，建議那位被開除的同學，應該依此判例再上訴一次，看看法官怎麼解釋。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※