蔡總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時，撂下一句重話給習近平：「不要以為什麼都是你說了算！」一幅「鉄娘子」的架勢。最初以為小英甚有硬氣，繼而一想，她的所作所為似乎沒有硬的地方。

這次專訪還有兩個重點：承認「美軍駐台」及「願意和習近平坐下來談判」。首先要指出的是，能不能跟習坐下來談，不能單憑蔡的主觀願望。這件事完全得靠習近平「說了算」。不過，這應該只是小英的單方面想法而已；除非她能斷了她是「台灣總統」的「胡言」，以及像賴清德「務實的台獨工作者」的「亂語」。

否則，就不會有什麼談不談的條件，因為在老共眼中，上述的「台獨論述」，對大陸來說就像嗡嗡亂叫的蒼蠅，這樣是沒有條件坐下來談什麼「經世濟民」大道理的。

再退一萬步說，習近平願坐下來談了，請問蔡總統，如果在談判桌上遇到像楊潔篪、王毅、華春瑩那樣伶牙利齒的人物，要怎麼辦？妳的幾位主管兩岸及國安的部屬，可以和他們展開「寸土不讓，針鋒相對」的鬥爭嗎？

還有一點至關重要，那就是屆時你背後大老闆美國，一旦說「不能去」或「不可造次」，你敢頂嘴說：「到底誰說了算」嗎？原來，當今世界，到底「誰說了算」，可不是說三道四、信口雌黃的人可以「說了算數」的。

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