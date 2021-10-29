行政院長蘇貞昌在行政院會拍板，明年起軍公教調薪4％，所需經費約314億元。另退休軍公教的退休金調幅，蘇揆指示「優於斟酌」，政院暫時匡列10億元。蔡政府選擇在2022年選舉年對軍公教示好大撒幣，現職軍公教人員應該感恩，尤其是這是蔡政府任內第二度替軍公教調薪，也是25年軍公教調薪幅度最高的一次。

軍公教年金改革施行至今即已有3個年頭，根據銓敘部推估，年改上路一年可節省281.52億元，所節省的經費將全數挹注軍公教退撫基金，加上國軍配合政府精簡政策，退輔會編列100億元挹注退撫基金，總共可挹注退撫基金381.52億元。由於改革方向正確，總統府曾表示，年改政策並沒有要微調。

之前蔡政府自認為是大刀闊斧針對軍公教進行年改，理由不外乎將來要面對公教退撫基金將會破產，所以要求軍公教共體時艱與自我配合犧牲。經歷了這些年對退休福利的刻意剝奪，看到蔡政府又在選舉年對軍公教大幅調薪，實在有一種被騙的感覺。

之前年改每年可省281.52億元，現在調薪每年增加所需經費約314億元。不知道蔡政府的年改數學是怎樣計算的，這是哪門子的照顧軍公教福利思維？又是哪門子的全盤預算支出標準?

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