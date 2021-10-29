總統蔡英文以執政黨黨主席的身份，下達動員令，要求所有公職人員力拚年底的四大公投，阻止所謂的「有人」濫用公投阻礙台灣的能源轉型、走向國際、民主升級。

蔡英文把公投當選舉來辦，因此要下鄉進行政策說明會，還傳出民進黨中執會編了5800億元的特別預算，進行公投反宣傳。

蔡英文將四大公投案全賴給了國民黨，並指責公投成了惡鬥的工具，但其中有兩案是公民團體所提，而且提出的動機也跟政黨惡鬥毫無關係，蔡英文的惡意栽贓，實在有失總統的高度。

不過，既然蔡英文決定與公投直球對決，那麼除了政令宣導式的單向說明會，民進黨更應該就公投進行政策辯論；畢竟這四大公投不但渉及蔡政府的食安與能源政策，而且其中有三案（公投綁大選、珍愛藻礁以及反萊豬）都是過去民進黨所長期堅持的立場，在野黨、公民團體、以及一般民眾都想了解民進黨為什麼變了？若能說服當年的蔡主席，蔡總統就有機會說服今天的台灣人民。

透過辯論，民進黨可以更清楚地陳述立場、甚至直接反駁對手的指控，這應該比官員下鄉更有用。蔡總統，為公投進行公開辯論，妳敢嗎？

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