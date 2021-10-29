施明德夫婦與謝長廷最近互相鬥嘴鼓。施明德妻子陳嘉君說，調查局前副局長高明輝曾指證，「謝長廷是我們自己的人」；謝長廷則反駁：「高明輝根本沒有說我是特務或線民的文字。」

事實如何，一翻兩瞪眼。根據台北地方法院 99 年度訴字第 1701 號民事判決，高明輝的證詞是這樣的：

「我和被告謝長廷見面是第一次見面，是調查局的局長告訴我要請被告謝長廷到招待所吃早餐，並且準備20萬元要送給被告謝長廷。」

「據我所理解被告謝長廷曾經在71年公開發表贊成體制內的改革，蔣經國覺得很好，於是找了調查局局長對他嘉勉，調查局的局長很高興，所以就請被告謝長廷吃早餐，送被告謝長廷20萬元。」

「錢開始被告謝長廷是拒絕，後來經過證人謝育男中間的調和，應該是拿了錢。」

「（法官問：有看到證人謝育男交給被告謝長廷錢嗎？）我記不清楚，應該是交了。」

雖然這個判決的法官認為，高明輝僅是推測之詞，不足採信；但顯然高明輝是認為謝長廷有收調查局20萬元。謝長廷對高明輝證詞的敘述，並非事實。謝長廷律師出身，善於辯護，但是卻看不到有力的辯解。儘管時代變遷，往事堪嗟，但是真相總是要釐清的。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※