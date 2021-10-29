美加軍艦10月中通過台海，法國防長也表示12日曾派軍艦過台海，皇家海軍巡防艦9月底通過台海，順道進行直升機起降演練。大家都來「拍照打卡」。

華人好熱鬧，台海被搞得像座夜市，各國戰艦聞香而來、共機共艦來來去去，國際化的台海問題好不喧囂。這有助於喚起國際輿情關注，但複雜化也損及我國對台海和平的自主空間。台海固然重要，但不必然是決定性地形，因為替代航線總是存在，控制第一島鏈內外或許才能算實質掌控該地區，成為真正有機會挑戰西太平洋舊霸權的潛在霸主。

綜觀權力分布與地緣位置，中國大陸還難望美國人向背，但在大陸近岸則不然，尤以台海、第一島鏈為威脅重中之重。這是太平洋「穩中有變」之展現，「穩」在於大陸近岸、第一島鏈始終是主要戰場，「變」在於同是第一島鏈，共軍戰略投射能力進步飛快。無論是中俄聯合穿越輕津海峽、56架共機傾巢而出劍指伊莉沙白女王號，又還是運輸機編隊飛抵大馬空域，都是增加共軍軍事存在、穩中有變之表徵，而美國在區域內不見得佔上風。第一島鏈並非名存實亡，但也不再是牢不可破的圍堵鐵幕。

「川規拜隨」下「圍堵」依然是熱門詞彙。雖說近期美英澳組成的軍事聯盟「AUKUS」看似是華府圍堵一大步，但如要「圍」，何不找近在中國大陸前院的島鏈諸國「堵」？美國在印太的聯盟關係始終呈現「軸輻式」結構，盟國彼此關係薄弱，甚有嫌隙，比如日韓。而多邊軍事聯盟的建立，無論將AUKUS歸類為域內或域外（英非印太國家，但有航母進駐），都有改變此態勢之意。

但究竟華盛頓是打算先從島鏈、南海外逐一建立向北京包圍之綿密圍堵網絡；又還只是暫時權宜之計，先行拉攏簡單、易於組合，能盡可能不直接刺激北京（比起直接在島鏈熱點拉幫結派）的聯盟，又能對印太戰略有所交代？

兩種成分或許都有一些。讓較無麻六甲問題的坎培拉充當前鋒角色，核潛艇正好補足澳洲地緣上的不足，這正能取悅華府，又順勢成全澳洲反中情緒。但無論如何，澳洲不是北京眼中神聖不可分割的一部分，它周圍沒有強鄰而能盡情參加二十世紀以來幾乎所有域外軍事衝突。澳洲能把玩核動力大魚而免於短程彈道飛彈、巡弋飛彈清洗，但台灣可沒有如此逞兇鬥狠的本錢。

台北這幾年樂於將台美關係（或台灣與民主大聯盟好友們的關係）掛勾成台海和平，將兩岸關係惡化推卸給易怒的北京以及美中結構對抗，不負責任也不實際。兩岸關係的本質是美中台三角，但台灣對華府不太對稱，地位與彈性對美國人來講有很大變動跟可操作性，比起「堅若磐石的情誼」，作為「卸責槓桿」或「前方要塞」，或許更能說服戰情室裡受現實主義坦率美德驅動的華府高層。

台灣實際上沒有邊可以選，地緣上也的確是一艘沉不了（或逃不掉）的航空母艦。這不代表我們就要自願提前跳進美中「關係上」對抗的最前線。過早交惡海峽、脫鉤兩岸，無助於成全世界樂見的台海和平穩定；「避戰」而非「求（美國不一定介入之）戰」，停止打腫臉充胖子才應是全民共識。大家一起掉入修昔底德陷阱，最慘的不會是隔洋相望的大國。

如何實際貫徹不屈服、不冒進、不改變現狀，是否能不脫鉤兩岸，真正成為台海和平穩定最大貢獻者，台灣人不能不思考，不得不謹慎，不可不面對。（作者為軍事評論員、自由作家）

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