猶記得2013年7月，一場陸軍士官洪仲丘疑遭虐死事件，國防部第一時間試圖將此事以「意外死」方式低調處理，經媒體披露後，掀起了一場影響台灣深遠的社會運動，該運動當年在凱道「萬人送仲丘」達到高峰，後續直接促進軍中懲罰制度、軍事審判回歸普通司法體系的改革，更重要的是，成為隔年太陽花事件重要的前序運動！

當時該案引起極大爭議，主因為軍檢調出監視錄影畫面後，卻發現多處時間為黑畫面，隨即有多家媒體猜測監視器先遭人為以黑布蓋住，導致沒有畫面，網友將此暱稱為「國防布」，後續該詞也變成掩蓋真相的形容詞。

當時該案會引起極大紛爭，主要還是在於國防部軍事審判的不透明及企圖掩蓋真相，現任總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，當年也頭綁「國防布」的黑布條，參與「萬人白T凱道送仲丘」晚會，訴求行政透明及真相。卻沒想到數年過去，民進黨輪到自己執政，沒了國防布，卻由陳時中搞了塊「衛服布」，實在令人作嘔至極！

首先，面對先前國內疫情爆發、國內疫苗不足時，衛服部不尋求正常解決管道購買國際認證疫苗，反而藉機趕鴨子上架，用「免疫橋接」的方式核准國產高端疫苗的EUA，更在其二期尚未解盲成功時就下單500萬劑。即使有正、副總統獻臂高端，卻依然救不了高端的施打率。而相較於其他疫苗，衛服部從8月23日開始，就不敢公布高端疫苗的到貨量及檢驗封緘的劑量，直到紙包不住火，衛服部長陳時中才承認高端疫苗目前僅接種136.7萬劑，庫存約有80幾萬劑，加上未到貨者，高端有可能會打不完，只能洽詢國外捐贈！

如果可以捐贈，還算是物盡其用，但最大的問題在目前各國新宣布的入境規定中，認可疫苗並無高端在列，而陳時中嘴上說正在洽詢疫苗捐贈，可是目前也僅有台灣核可高端的EUA，即使想送也無處可送，衛服部只能一天到晚拿巴拉圭出來救援。而依據衛服部與高端所簽的合約，500萬劑必須於年底前交貨，按照目前的施打進度，若無其他捐贈管道，300多萬劑疫苗就會過期報廢，換算下來每劑881元，將近2、30億的預算就這樣丟進水裡，難道沒有圖利廠商之嫌？更扯的是，面對立委李貴敏質詢，衛服部長陳時中竟以一句「牽涉商業機密」，拒絕提供疫苗採購預算細項，黑箱至極，簡直是「衛服布」再現！陳時中乃至蘇貞昌不用為此負責？

當年的「國防布」因為一位士官之死，引起如此大的風波。如今的「衛服布」除了有可能將20幾億的預算放水流，其意圖遮掩的「3+11破口」、「國際疫苗接洽採購不利」更是有可能間接與數百條人命相關，其可惡程度更甚當年的「國防布」！

完全執政對民進黨而言已是完全傲慢，「衛服布」雖然沒有引起街頭運動，但當全民齊心要掀開這塊遮羞布時，就是掩蓋者報應之時！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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