義大利媒體引述教廷匿名外交高層指出，中國大陸要求教廷與中華民國斷交，以換取中梵建交，但教廷要求先在北京設使館再談，建交之事於是卡住。報導說教廷之所以為難，是因傳統上從不與任何國家斷交，但其實事情沒這麼簡單。

教廷是個宗教組織，決策考量都是基於其宗教立場與教會利益；但教廷也是個很懂政治的宗教組織，畢竟羅馬天主教廷曾統治整個歐洲，現在仍是全球天主教徒的領袖，因此也必須應對各國的政治機構。近年來因性侵與包庇醜聞，天主教會聲望大受衝擊，教宗及教廷外長等親中派想在中國大陸找到成就，可以理解，但這個願望卻是以折損原則的讓步作為代價。

之前中梵關係難以突破，是卡在誰是天主教徒的最高領袖。依羅馬天主教會的組織，教宗是全球教會與教徒的精神領袖，主教遴選與任命也由教廷決定，但中國大陸不容許任何勢力有比政府更高的領導權，因此成立官方的愛國教會，打壓遵奉教廷的地下教會。

2018年中梵簽署了《關於主教任命的臨時協定》，大陸給予教廷主教任命權，這對梵蒂岡是非常重大的成果，因為教宗終於被承認是大陸教徒的最高精神領袖。但教廷也承認了愛國教會為正宗，曾被教廷「絕罰」的愛國教會主教立即洗白。汕頭教區主教莊建堅被梵蒂岡代表要求讓位時，88歲的他當場淚流滿面，表示寧可揹上不服聖命的十字架也不能接受，但事實上，地下教會已成了教廷的棄子，交換的是教廷的象徵地位。

之所以說是象徵地位，是因為教廷其實並沒有實質的決定力，表面上尊教廷，實際上是中國大陸提出的名單，教廷不敢否決，只能當橡皮圖章照章全收。不過能當圖章蓋一下，就已是教廷難得的成就了，因為教廷最根本的存在意義也便是這個精神領袖地位了。

中梵主教協定受到外界很大批評，指教廷出賣忠誠教徒做了魔鬼交易。但站在教廷的立場，原本教廷和中國大陸什麼關係也沒有，對教徒的處境也說不上話，這個協定至少可讓原本關在小牢籠裡的教友，移到了一個比較大的鳥籠裡。與其說是教廷收復了大陸教區，不如說是讓地下教會併入愛國教會，而教廷來當個全體教徒的虛位精神領袖。

與中國建交是教廷的目標，但中國可能會要求教廷承認世上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是中國唯一合法政府。若因此讓台灣教區畫歸中國大陸轄下，這不只台灣教友不接受，國際社會也難以認同，對教廷聲望會大大減分而非加分。

然而，站在中國大陸的立場看，原本大陸教徒就全屬中國政府管轄，地下教會被壓制得死死的，教廷也不看在眼裡，如果不能得到足以心動的重大獲利，根本不必考慮和教廷建交。給台灣外交挫敗是一個誘因，但這得要打擊得夠重才值得。

當前的國際氛圍並不利於教廷再對中做重大讓步。因為北京近來的強勢作風，從香港、新疆、戰機繞台乃至戰狼外交，都引發國際社會反感。美國拉起抗中陣線，歐洲雖不想選邊站，但也不樂見教廷過度犧牲原則向大陸屈膝。中梵之間，教廷有求於中國的多，中國有求於教廷的少，但若有求，開價會非常高，這大概是教廷為難至今的原因。

（作者為資深媒體人）