尚青論壇》全民為何怒吼挺公投（何溢誠）

台灣歷經30餘年民主化進程，然而號稱民主進步的民進黨全面執政後，不僅以多數霸凌少數，官員私德操守不良，過段時間、換個位置，依然好官為之。民進黨施政舉措「橫柴入灶」背離民意，只有再次憑藉全民力量，透過公民投票來挽救病入膏肓的國政。

民眾現在最在意的是如何凝聚全民共識，來阻止蔡政府荒誕的政策。公投既是直接民權也是全民意志的展現，民進黨先是將公投和選舉分流，現又想提高罷免門檻，昨是今非，徹頭徹尾的「雙標黨」。

12月18日4項公投分別是「反萊豬」、「核四商轉」、「珍愛藻礁」以及「公投綁大選」。美國萊豬進口最直接戕害人民健康，農委會在民進黨團強行護航政策開放後，竟強調「萊克多巴胺」在進入人體後，身體機能會自然排出，並不會直接造成危害，另一手再鼓勵食用台灣國產豬肉，官字兩個口，營造兩面討好氛圍。但民眾的健康可不是靠著手段套路就能維護，正確之道應針對問題斬草除根，堅決反對含有毒物萊劑的肉製品進口。

公投另一範疇亦突顯能源政策轉型這一全球性趨勢，然而經濟部主張的「展綠、增氣、減煤、非核」目標，卻讓台灣人民飽受缺電、限電之苦，前瞻預算編列272億龐大綠能經費如石沉大海，毫無效益不說，幾次供電吃緊下直接發生全台大停電，蔡英文堅持「核四不應該重啟」，下場就是犧牲民生必需，只有訴諸公投才能真正讓人民作主。

民進黨自詡最貼近民意，但當黨意與民意不相符時，就靠著多數決直接在國會強行修法過關；過去痛批公投法是「鳥籠公投」，現在掌權後卻是專制橫行。眾所皆知綠營卸責防火牆的構築功力，屢屢失敗的政策，傷亡意外頻傳，均不見部長層級以上官員引咎下台，加上綠媒包裝宣傳，簡直配合得天衣無縫。人民無奈只能透過公投，利用手中投票權力來反制執政黨的鴨霸，最新民調指出，如果現在立刻就舉行公投，府方將0比4全盤覆沒，呈現一面倒狀態。

如今民進黨全體危機總動員，對壘4項公投儼如政權保衛戰，主張「全部不同意」，30日起將一口氣推出300場以上說明會，蔡英文與賴清德、蘇貞昌等都將親自下鄉，還將公投全面上綱上線訴諸藍綠對決。其實只有反萊豬、公投綁大選兩案是由國民黨領銜；珍愛藻礁、重啟核四乃是環團、民團、個人所發起，這4項公投本來是4件不同的公共政策，有很大討論空間，有人全都青睞，有人部分不愛，民眾未必全同意或全不同意，民進黨卻將之導向藍綠惡鬥，讓台灣失去討論公共政策的理性空間，其心可議。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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