陸委會主委邱太三29日向對岸拋出放寬兩岸交流管制、雙方公權力單位互動溝通的建議，但一方面推交流，另方面又指憲法有「統一」文字已不符現實。這究竟是吃對岸豆腐，還是展現善意，實在讓人摸不著頭緒，其結果可想而知，必淪為打嘴炮而已。

今年2月蔡總統將陸委會主委陳明通轉調國安會，安排邱太三接掌陸委會，曾被外界視為對北京釋出最大善意，因國安、兩岸都晉用對岸熟知且被視為「溫和派」的人馬。兩人在對岸確實廣結善緣，但重點不在相識滿天下，而是蔡政府展現的兩岸政策走向。

邱太三上台後不斷為兩岸釋善意，3月宣布，大陸人士來台從事商務履約或跨國企業內部調動，可提出申請；9月再呼籲，兩岸情勢雖不順暢但有重啟對話的必要。只不過微笑攻勢遇上綠獨政策布局，全成了竹籃打水一場空。

如今，台美合作「抗中」成為事實，美國軍售台灣不斷加碼，蔡總統又證實有美軍人員在台，層層疊加敵意，北京豈會坐視不理？過去美軍在台隱而不發是為平衡美中台關係，如今小英高調行事，說穿了就是為「抗中」。

在美台關係上，台灣做不了自己的主人，但起碼，台灣應堅守承平時期所承諾的「維持現狀」。例如，蔡政府應適時重申按照《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務；具體事務上，主動放寬「操之在我」的決策，重新開放「小三通」等，而不是拿「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「大陸是哪個國家？」等這種話來刺激大陸。

作為大陸政策的主管機關首長，談恢復兩岸交流是好事，但要知道，《中華民國憲法》在兩岸的敏感和脆弱性，這是台灣的防線，也是兩岸的紅線，邱太三若非無知就是天真，更有失陸委會主委身分。