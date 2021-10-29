美國商務部長雷蒙多針對半導體晶片短缺，於今年9月和半導體、汽車及科技業者會面，企業包括台積電、三星電子、英特爾、蘋果、底特律三大車廠等。會中雷蒙多要求晶片業者在45天內填寫問卷，提報供應鏈資訊，並警告企業，若未回應，她可能引用《國防生產法》等工具強迫業者提供。日前，我經濟部長表示，台灣半導體相關產業從上游到下游的使用者都有收到問卷，應該都會填答。

拜登政府此番行動引起國際上許多質疑，認為對解決晶片荒並無助益。其實這種醜事美國連說都不該說，台灣連聽都不該聽，因為台積電和三星等並不是美國企業，美國無權作此要求；其次，要求企業提供客戶名單、產銷、庫存等資料涉及多重妨害企業營業秘密，兩國政府豈能明知故犯！尤有甚者，美國此種作為正曝露出其製造業已是窮途末日，只能靠「鴨霸」行徑挽救企業。

1950年代日本快速從二戰後的廢墟復興，由於其工業底子深厚，紡織、鋼鐵、音響、彩視、錄放影機、汽車、半導體等產業相繼崛起，如秋風掃落葉，將美國主力產業打得抬不起頭來。

美國業者遭受生存威脅，員工面臨失業，引發相關利益團體抗議，國會紛紛提案保護國內市場，迫使行政部門採取制裁措施，其重點一是要求日本出口採取設限措施，另一則是撤除日本的貿易障礙。例如1986年日本迫於美國壓力簽下《美日半導體協定》，除被要求出口自我設限，並被迫開放半導體市場，保證5年內美國公司在其市場占有率要達20%。本國企業缺乏競爭力卻要求進口國給予市場占有率的保障，讓世人看到美國的墮落與厚顏。

1979年哈佛大學教授傅高義出版了《日本第一：對美國的教訓》。顧名思義，其目的是要讓美國了解日本是如何從戰後的失敗國走向成功之路，但是美國政府只看見日本成為強國之後對其產生的威脅，因此貿易制裁措施一波接一波展開，卻不知自我檢討、學習日本的成功之道，結果造成兩敗俱傷。

自由經濟和市場開放一向是美國的主張，全球化時代各地區依據其比較利益發展不同產業。但產業發展是動態的，基於各地競爭優勢的消長，產業會產生遞移。即使許多產業是從美國萌芽、成長，但到某一階段該等產業亦可能開始外移，騰出的資源如人力等，才能提供更高附加價值新興產業發展的空間。

根據WTO的統計，2010～2020年間美國製造業出口在全球占比從13.8%降至7.6%。今年4月麥肯錫全球研究院提出有關美國製造業競爭力的報告，盤點了28項製造業，2009～2019年間，有24項產業其出口是負成長，呈現正成長的僅飛機與國防裝備、電子、石化產業，顯示美國整體製造業的競爭力持續在衰退。但在知識密集與科技服務業，美國則展現了強大競爭力，去年僅在使用智財權的收付費國際貿易，美國順差就高達700餘億美元。

同樣情況發生在半導體，雖然美國製造產能在全球占比從1990年的37%萎縮至2020年12%，但依據波士頓顧問集團的研析，美國具有創新生態體系的優勢，因此在研發最密集的領域，包括：電子設計自動化工具、核心智慧財產、晶片設計、先進製造設備等均居於主導地位。

直至今日，美國政府似仍執迷於運用政治力量彌補其產業競爭力的不足。從2005年起，蘋果公司Mac系列產品就一直使用英特爾設計、製造的晶片，但是去年蘋果轉而使用自家的設計，生產交給台積電代工。英特爾執行長基辛格日前表示，希望能夠贏回蘋果這個客戶，但前提是英特爾必須在技術競爭中勝過蘋果。基辛格此番說法為美國政府上了一課，在美國建造和營運半導體廠的成本比在其他地方高出25～50%，只有改善投資環境提升競爭力才能留住產業；若是一味使用政治手段，只會讓美國的霸道和《美日半導體協定》一樣遺臭萬年。

（作者為前經建會主委、前經濟部長）