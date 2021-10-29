《瀑布》是鍾孟宏導演最新作品，一如片中媽媽一角台詞所說，她夢到一棟大樓，沒有圍欄，有個學步兒一步一步走到大樓邊緣，眼看就要掉下去，媽媽飛奔過來搶救，稚兒主動停下腳步，媽媽卻衝太快煞不住而……。這描述完整形容出每次看鍾孟宏作品的心情，從《一路順風》到《陽光普照》，一路為劇中人焦慮著完蛋了、完蛋了，但這回《瀑布》輕輕接住所有跌落的人們，撫平觀眾的恐懼；只是這份安心，還是帶點陰影。

《瀑布》一開始是家居生活，媽媽（賈靜雯飾）在一塵不染、品味絕佳的家裡喊叛逆少女（王淨飾）起床吃飯，不然飯就涼了，母女同車上班上學，一路鬥嘴，女兒眼看落敗，她祭出絕招「我早上還要考英文單字」，媽媽只能閉嘴，任何事都不重要，唯有讀書高。緊接著急轉直下，疫情讓母女隔離在家，全民開始戴口罩，異常一個接一個入侵這母女相依的家，不只改變日常，也徹底改變母女的人生。

這部電影的美術設計很有意思。台灣電視頻道從日本台播出《全能住宅改造王》開始，陸續推出許多不同國家的居家改造節目，顯然觀眾愛看這類節目。《瀑布》裡的家就是這種美如詩的房子，設計師家具、冷靜配色，牆上掛著大幅攝影作品，陽台還放幾張精緻的椅子，只是這一切都讓環繞大樓的鷹架與藍色帆布給蓋住了，因為大樓拉皮，他們眼前只有一片藍，極度憂鬱的藍。

導演運用水、火、蛇入侵這個美麗的家，慢慢讓屋子褪色，原本的冷靜低調全變成焦黑，但在眾人的善意之下，又在廢墟上吃力重建。而娃娃魏如萱畫龍點睛的客串演出，她唱著「臉上交織的是淚是雨」，歌聲中漫溢的感情，也呼應貫穿全片的大雨、火災後的積水、最後令人驚恐的瀑布，以及經歷重重打擊的母女檔臉上的淚珠。

賈靜雯與王淨呈現非常有張力的母女關係，而且兩人角色都不好駕馭，當女兒意識到媽媽不僅不能再照顧自己，自己還成了唯一能照顧媽媽的人，兩人迅速互換角色，輪到她叫媽媽出來吃飯，說出媽媽常說的「出來吃飯，不然飯就涼了！」但她又豈能擔起一個家？兩人歷經起起伏伏，終於能敞開心門重新理解對方，進而在眾人都懷疑的情況下互相信任，不需頻頻追問「你好嗎？」值得親子同看。

除了戲分較多的陳以文太搶眼，每個轉折都有大咖客串，包括楊麗音、宋少卿、鄧智鴻、劉亮佐、李李仁、張少懷、洪小鈴，連《陽光普照》中嚇死人的劉冠廷這回變成抓蛇的消防員，眾人都是短暫露面，卻能運用細節刻下深度，讓人看得目不暇給。

據說這是取材自導演朋友的真實故事，讓人不能不想起10月才發生的虎豹潭意外，突如其來的大水，年年都會帶走許多人命，導演把憾事翻轉成為禮物，也是歷經殘酷後的溫柔。

（作者為作家）