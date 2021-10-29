蔡總統接受CNN專訪時首度以官方身分證實有美軍人員在台灣，大陸國防部以「不動如山，動如雷霆」的強悍措辭回擊，美方雖未正面回應，但重申會協助台灣維持防衛能力。在刪Q成功、4大公投有望過關，民進黨將迎來又一輪民意海嘯之際，蔡英文戳破「公開的秘密」應屬政治操作居多。

外界咸認CNN此次專訪是由美方授意，包括提問、回答都被美方全程掌握，進而揣測蔡總統首次證實美軍在台，很可能帶有美方試探大陸底線的意味，華府的台海政策從「戰略模糊」到「清晰」的轉向跡象更為明顯。這個判斷有一定道理，但不完全準確。毫無疑問，美對台政策屬於美中政策架構下的一環，故歷屆美國政府的「台灣牌」都服務於當時的美中競合情勢及階段性目標。此次蔡總統證實美軍在台，很可能捲入了目前拜登政府對中國政策的內部鬥爭之中。

眾所周知，華府對北京向來都有鷹鴿之爭的情形，這在川普任內，透過波頓等核心圈人士的轉述以及各色傳聞的曝光，更加清晰地公開於世人面前。拜登政府同樣存在這個情況，除了國會鷹派力量的外部影響之外，華府內部對中國大陸的態度也不盡相同，外媒披露的高盛前總裁松頓密訪北京就代表美國商業及金融界利益，氣候特使凱瑞也傾向於與中方互信合作，而國務院體系很明顯是對中強硬、對台支持的力量，這也是為何國務卿布林肯不顧中方反對，公開力挺台灣參與聯合國體系的原因。

正是由於拜登即將與大陸國家主席習近平舉行首次視訊會晤，再加上楊潔篪和蘇利文，劉鶴和葉倫、戴琪這兩條美中安全、經貿對話管道已經多次溝通，美中元首會談以合作為基調的可能性愈來愈大，這也意味著美國對台政策至少在短期內會受到北京方面更有效的管控。可以想見，隨著「拜習會」的臨近，拜登身邊人士的辯論、分歧以及主導權之爭也會更加激烈，代表強硬派的美方國務院系統，顯然就要透過一些手段影響拜登決策，而此次CNN專訪就很有可能是其中一環。

或許美軍在台的實情早就被陸方掌握，亦或許是北京深知此次CNN專訪一定是衝著美中元首會談而來，故大陸官方除了口頭譴責之外，很多跡象都顯示出在為「美軍在台」論降溫，並未如某些人預期般將此事與啟動「武統」畫上等號。例如《人民日報》旗下對台評論的「俠客島」提醒，蔡英文是在玩「話術」、設「陷阱」，並表示少數在台美軍士兵的政治意義大於軍事意義。當然，大陸後續的針對性軍事、外交動作不會少，但這些動作應是因應蔡英文「兩岸互不隸屬」論、吳釗燮訪歐及呼籲入聯、民進黨啟動修憲等一整套的反制措施，CNN專訪在北京眼中只不過是一次「日常挑釁」。

假如美中就管控台海分歧達成共識、年底4大公投又高票過關，這就意味著民進黨政府將遭遇滅頂打擊，因此蔡總統借CNN專訪試圖綁住拜登，一方面是她「棋手」心態的流露，另方面也是一次最後的掙扎。1996年台海危機，當時的李登輝總統靠一句「空包彈」穩住民心、贏得選舉，美軍駐台同樣是一枚「空包彈」，蔡英文仿效當年李登輝的操作，能成功嗎？

（作者為智庫研究員）