促轉會除了繼續對國民黨清算鬥爭外，對婦聯會及救國團等團體亦屢出重手，更陸續公布當年威權時期的監控紀錄。就在挾政權大力掃蕩異己之時，發生了民進黨立委黃國書線民案。

黃國書因曾在學生時期被吸收為國民黨政府線民，舊事曝光後，黃決定退出民進黨，並不再尋求立委連任。本以為此線民案就此落幕，詎料，前民進黨主席施明德被動證實江鵬堅也是調查局派出的臥底人員，引發話題。江的遺孀江則盼江的朋友能替他澄清。

這番話出自施明德之口，筆者著實嚇了一跳。因為，這不是我印象中的施明德。施明德被囚25年半後踏出黑牢說的第一句話是：「忍耐是不夠的，必須寬恕。」在他擔任民進黨主席時提出「政治大聯合，社會大和解。」既有寬恕胸襟，又有放棄成見，政治聯合的格局。是以，施明德此話一出，其後續發展引發社會高度關注。

施明德基於自己對特務統治和那個時代的了解，認為「美麗島事件辯護律師誰不是特務？而不是問誰是？所有的辯護律師裡，我只認識尤清，他是我的初中同學。」施明德這番話說得很重，無論是施明德要的「轉型正義」或是被點名的律師及江鵬堅遺孀要求的「還其清白」，民進黨都有責任將此事徹查清楚，讓真相水落石出。

然而，看看掌權的民進黨面對此事的態度。首先，施明德點名行政院長蘇貞昌沒有為民主運動辯護，甚至質疑他也可能是特務。蘇只表示自己「一生坦蕩，備受檢驗，可受公評」，也指出，自己為民主運動的啟蒙出了許多心力，「推開民主的大門，事證俱在，可供檢驗。」

針對蘇貞昌為民主啟蒙的說法，施明德說，當年美麗島大審，所有辯護律師只是像平凡律師一樣在法律範圍內辯護、請求減刑或免刑，「沒有一句是涉及台灣民主運動的辯護。」施、蘇兩位所言南轅北轍，然而，真相只有一個。高舉「轉型正義」大旗的民進黨政府，還有高居廟堂的行政院長蘇貞昌，有責任公開當時所有辯護律師們的發言，讓社會公開檢驗，還施明德或辯護律師們一個正義。

施明德抱怨，促轉會至今不准他查閱自己當年的檔案，「讓陳菊看檔案卻不准我看」，對此促轉會主委回應，是根本沒收到申請。但這種理由很難令人信服，畢竟連野百合學運世代的人士都能受邀閱覽檔案，對施明德這樣一位轉型時代的代表人物，民進黨口中爭取民主的前輩，還是前黨主席，促轉會卻刻意忽略，難免令人猜疑，是否真如施妻所說，民進黨那麼怕真相，是「害怕民進黨是臥底特務建立的黨嗎？」。

如今蘇揆也被質疑是否曾為線民，以行政院長之尊，此事不容迴避，必須公布事證俱在的歷史真相，而不是只耍口舌之爭。2007年蘇貞昌曾登報喊話：「長廷兄，轉移焦點也不能改變涉案的事實。」現在迴力鏢可能成了「貞昌兄，轉移焦點也不能改變說謊的事實。」

（作者為國立台北教育大學兼任教授）