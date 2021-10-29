行政院拍板明年度軍公教待遇調升4%，是25年來調幅最高的一次，所需經費為314億元。對照政府高層2個月前信誓旦旦反對軍公教調薪，行政院長蘇貞昌的政策急轉彎顯得非常突兀。

製造利多為選舉綁樁

行政院人事行政總處去年就以財政困難為由，建議今年軍公教不調薪，今年8月高層仍堅持不調薪。但全教總（全國教師工會聯合總會）大聲疾呼，稱軍公教再不調薪，就等於3年沒調整。過去20年軍公教只調過3次薪，累積調薪1成，遠低於民間3成，甚至低於通貨膨脹率，形同實質減薪。特別是政府才將基本工資上調5.21%，若不調整公務人員薪資，形同將公務員貶為「二等公民」，軍公教社會地位將更低落。

全教總逼漲有理，政府要求企業幫員工加薪，自己卻以財政困難為由拒絕為公務員調薪，實在說不過去。加上近期企業普遍加薪，因而讓蘇揆有感，在討論下年總預算時要求研議軍公教調薪。人事行政總處立刻「今是昨非」，2個月內政策急轉彎。蘇揆號稱「政府示範帶動企業調薪」，但民間觀感相反，政府其實是被動跟上企業。

我國公務人員調薪機制存在明顯的問題，從編列預算到實施，時間落差超過1年，1年期間很可能發生一些影響調薪之事，但因無一套操作機制，最後是否要調，完全看高層意思，總統或閣揆一句話，行政部門就引為「聖旨」，以超高效率完成「任務」，因而流於一人決策。

從正面角度解讀，蘇揆可能注意到物價蠢動，而公務員已數年未調薪，因而要求重新研議。但網路世代是後真相政治時代，明年九合一地方選舉在即，綠營執政災難頻傳、藻礁和萊豬政策遭致民怨、疫情控制一度惡化、疫苗採購毫無章法，曲意護航高端，被質疑背後是否有不可告人的弊端，都讓綠營對明年的選舉備感壓力。

東華大學教授施正鋒在中視政論節目《庶民大頭家》評論軍公教加薪，認為蔡總統第一任萬般羞辱軍公教，如今卻大幅加薪並讓退休者雨露均霑，「無事獻殷勤，非奸即詐」，因而質疑蘇揆製造選舉利多「花錢綁樁」。他的懷疑是許多人共同的疑慮，尤其民進黨精於選舉，蘇揆又是鬥爭型政客，質疑蘇揆「花錢綁樁」不算過分。

做好通膨惡化的準備

當然，近年公務人員薪資結構已失去競爭力，政府越來越難招到優秀新人，現有優秀幹才也陸續流失。最近公部門出現許多過去難以想像的低級錯誤，如教育部弄丟高中生上傳學習歷程檔案的資料、台電員工移動椅子就誤觸開關導致大停電，都是政府效能流失的警訊，公務人員調薪遲滯，可能要承擔不小的責任。

但公務人員待遇調整，不能憑高層喜惡或轉念，而需要建立合理的機制與規範。軍公教調薪應和「基本工資」調整掛鉤，以基本工資調幅為中心，隨基本工資調漲，但設定上下各1%的調整區，視國家財政狀況增減。兩者掛鉤可以讓政府決策有更完整的思考與規畫，不致於和整體經濟發展及稅收脫節，也不會因偏重公務員或勞工任一方而引發另一方的怨懟。

建立制度既可顧及社會觀瞻，也可讓公務人員安心工作。但這個模式有一個「缺點」，就是執政者無法拿軍公教調薪「選舉綁樁」；但脫離人治、走向法治，本來就是民進黨長期追求的目標，擁有權力就忘記初衷，會讓人民看不起。

今年出口暢旺，經濟成長優於預期，但全球受美國量化寬鬆政策影響，股價、房價大漲，原物料價格亦漲勢凶猛，台灣物價也有蠢動的跡象；同時發行五倍券，2300萬人每人增加消費5千元，就是1千多億資金在市場流動，再加上大幅調漲基本工資和軍公教加薪，政府必須做好因應通膨惡化的準備。