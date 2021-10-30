1979年開始的大陸經濟改革，實行了符合當時社會情勢的經濟發展策略，鄧小平以「實踐是檢驗真理的唯一標準」實事求是地推動經濟改革，例如放寬農業政策，在農村實行「包產到戶」，容許個體經濟，提出「辦好集體經濟，盡量發展個體經濟」的方針。改革價格制度，部分商品容許買賣雙方自由議價。

此外，鄧小平改變經濟發展的優先次序，緊縮重工業，優先發展輕工業，並鼓勵興辦服務性行業。除辦好1979年設立的經濟特區 外，並於1984年開放天津、上海、大連、秦皇島、煙台、青島、連雲港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江和北海等沿海14個城市。

就整個大方向而言，大陸的經濟改革與台灣早年經濟發展有4個共同之處：

（1）經濟改革都是從農業部門出發。

（2）對外開放鼓勵出口。

（3）政府對於經濟干預和管理逐漸減少。

（4）重視控制通貨膨脹 。

在工業發展策略上，無獨有偶，大陸經改之初與台灣經濟發展初始亦同，即重視紡織業與輕工業，1979-81年間調整計畫的焦點就是集中在紡織業與輕工業 ，亦即在投資優先及原料電力供應上，由重工業轉至輕工業，故1986年時輕重工業總產值已大致相等。

此外，大陸也參考台灣重視外貿的作法，從原來長期強調「自立更生」，轉為「擴張輸出」，並參考台灣高雄及楠梓加工出口區，在廣東的深圳、珠海、汕頭和福建的廈門，設立4個「經貿特區」，作為吸引外資及技術的窗口。

中國的計畫經濟體系，歷經前30年的建構，其意識形態與運作已非常嚴密與僵化。據美國普渡大學經濟學博士李志強的研究，鄧小平推動「經改」之初，並非針對舊體制內開展，而是透過各經濟部門新增部分，實施新政策和制度，這種方式稱為「增量改革」。

換言之，就是在原有的計畫經濟體制下，逐步壯大市場經濟，另則開放工商業的個體經營，甚至允許中外合資企業、外資獨資企業。

由於此一溫和方式較少觸及舊有體制，不致遭受既得利益和保守派的激烈反對，使改革得以順利推動，同時維持了經濟運作的穩定。新制度不但激發群眾的工作誘因，並激發競爭強度而提高效率，故其新增部分成長較快且具競爭力，亦即市場經濟迅速擴大，其增長速度遠遠超過原有的國有經濟，使得舊體制所占比重日漸減少。

當改革進行一段時期後，舊體制已不再具重大影響時，然後再對舊體制改革，稱之「存量調整」。1990年代中期，資源的限制使「增量改革」發揮的效果漸漸減弱，舊體制開始束縛經濟的進一步發展，改革逐漸進入了「存量調整」階段，即深化對舊體制的轉型。以「國有企業」（簡稱國企）為例，擴大企業自主權、擴大企業自行銷售其產品的品種與數量，允許一定比例產品自銷。

此外，雖然自1979年「國企」改革就開始進行，但一直未能大力處理冗員和破產退出市場的問題。當時「國企」占有大部分產值，如果對「國企」大力改革，數量龐大的下崗工人和破產企業，必定造成社會動亂和經濟混亂。「經改」的辦法是開放非國有企業，按照比較利益法則進入競爭性的輕工業消費品市場，使非國有經濟迅速發展起來。從1978年至2002年，「國有企業」占工業總產值比重由77.6%大幅降至30%以下，「國企」的重要性被非國企取代後，「經改」才積極整頓「國企」冗員和破產問題。「九五計畫」期間，「國有企業」家數由8萬7905家大幅下降至5萬3489家 。

李志強博士也指出，中國大陸是社會主義陣營中，最先進行大規模經濟改革者，歷史上無前例可循，故改革的方向和路徑都是逐步自行探索出來。先「增量改革」再「存量調整」，本身就屬於漸進式的改革方法。

中國大陸許多改革措施都是先在較小的範圍實施，即所謂的先行「試點」，如果發覺有問題或不完善的地方，即行修正；在取得成果後再逐步推廣到較大的範圍，最後才在全國推行。

這種改革方式的優點是風險較小，讓經濟體有充分時間適應新的制度，成功機率較高。缺點是往往未能及時推出配套措施，新制度會與原來的舊制度發生衝突，但隨著改革的進一步深化，衝突的情況逐漸會改善。

此外，就廣義的「試點」而言，可說也包括台灣地方的經濟發展經驗，尤其是有關通貨膨脹控制與中央地方分稅制的經驗，後者更是有助於建構大陸經濟制度一體化與稅制合理化。

【未完待續】