筆者研究所畢業後，從台北來到中國南寧工作，從一個南方城市到另一個南方城市，從一個冬季看雨的地方到另一個冬季看雨的地方。除了兩座城市在風土人情上的相似之處，最讓筆者意外的是，南寧街頭巷尾的小吃美食，也有台北繁華夜市的影子。

不過，南寧這座城市在國內的知名度較低，也因為傳銷案件層出不窮，導致城市形象多有被誤解。很多人初來乍到，會在南寧無所適從。南寧不像桂林、北海等周邊旅遊城市知名度頗高，自身的景點確實不多，往往被當做旅遊的中轉站。

筆者剛到南寧的時候也是如此彷徨，直到和當地人逛了幾條夜市，才驚覺南寧巷弄美食文化的博大精深，並不是初見那樣的蕭條。而南寧的其他民俗，需要停留在這邊慢慢體會。作為中國面向東協的窗口，南寧融合了兩廣（廣東與廣西）文化、北越文化、壯瑤苗客等族群文化，是非常多元又具有南國特色的城市。南寧值得停留，筆者在這邊生活了將近一年後，萌生了開民宿的想法，給同為南寧過客的年輕人提供一個舒適乾淨的落腳點。

雖然目前因為工作原因，我已經離開南寧，民宿也隨之關閉，但曾一年有餘的經營經驗，讓我有很多心路歷程可以分享，所以就乘此機會做個小結，留下寶貴的價值。本文的主要目的有三個，首先是為南寧這座城市打Call，其次是為自己的民宿「留名青史」，最後也是最主要的，是為新一代年輕人點讚！

篳路藍縷的籌備過程

籌備民宿過程之辛酸用篳路藍縷來形容好像有點言過其實，但不堪回首卻是真實的心態。根據筆者之前入住民宿的感受而言，衛生和位置，是房客最關心的因素，其次入住過程的順暢度，也會影響房客的入住體驗。因此，地鐵沿線的新社區，成了最佳的選擇。

筆者幾乎跑遍了南寧地鐵沿線周邊的所有社區，最終選擇了一處緊挨地鐵站，又靠近百貨商廈，同時距離市中心較近的全新房子。雖然房子的租金不菲，但房子的衛生和位置條件總算滿足了要求，剩下的就是需要提升房子的裝修風格。民宿的入住群體以年輕人居多，而年輕人最喜歡北歐風與日式美學。筆者在台灣的時候體驗過很多非常有特色的民宿，也希望將自己的民宿打造成適合年輕人的舒適空間。不過在這個環節上出了點小插曲，由於和房東的溝通問題，導致房東幫忙配置的傢俱走向中式風，有濃濃的土豪氣息，給筆者房間的佈置帶來了不小的困擾。

無奈，硬裝不行，只好軟裝改善，在房東投資巨額打造的辣眼風格之上，筆者盡可能用最少的成本，做了細節的改善，最後終於掩蓋住了中式風格的萬丈光芒，回歸了民宿該有的氣氛。此外，筆者還把民宿取名為「香草山」，源自余傑的同名愛情小說《香草山》。香草山在聖經中像伊甸園一樣，是人們心中嚮往的愛情聖地。筆者希望自己的民宿成為南寧城市過客的嚮往之地。

民宿不只是一張床

乾淨又舒適的大床的確是民宿非常重要的部分，會給民宿加分許多。筆者認為睡眠是入住民宿最終極的訴求，所以不僅配置了最大的床，還購買了羊毛被。羊毛被冬暖夏涼，蓋起來吸濕乾爽，能夠增加25%以上的深度睡眠時間。

但除此之外，民宿還應該試著傳遞某種價值理念，或者是房東的個人特質，嘗試與入住的房客進行一次有意義的溝通，這是民宿區別於飯店最大的不同。在「香草山」民宿中，筆者不僅努力在裝修風格上告訴年輕人，這是一個可以讓他們覺得舒服和安心的像家一樣的地方，筆者還努力將普世的旅行與生活價值，融入到房客入住的每個過程細節中，讓房客即使只待一晚上，也能感受到房東的用心。

筆者首先給自己貼上「用心民宿」的標籤。除了房子本身的用心挑選，房間內的物品也都是按照實用優先、兼顧美感的原則購買。為了真正讓房客住得舒服，筆者親自在每張床上躺一躺，在每個椅子上坐一坐，還像一個不認路的人一樣按照完整的路線說明入住一遍，為的是不讓房客在任何一個環節感到困惑。

在「香草山」民宿，最有意思的一點是，牆上及房間各個角落，貼滿了筆者手書的溫馨小標籤，剛進門能看到「鞋子存櫃裡，拖鞋請換上」、「大門不用鎖，社區很安全」，洗手間能看到「廁紙丟馬桶更衛生」、「敬請吹風，注意安全」，臥室能看到「毛毯已清洗，當心著涼」，等等。房客還會看到哪個東西放在哪裡的說明。一個個小標籤，事無鉅細、無處不在，把房客進入民宿後會遇到的方方面面都已經協助說明。此外，考慮到外國友人的入住，標籤都是中英雙語。大部分房客對此印象頗深，整體反饋這是一種非常有溫度也非常細心的溝通方式。

這就不得不提到「香草山」提倡的「自助入住」方式，也就是「房客全自助，房東不介入」。這是一種國外較為普遍、國內較為陌生的現象。很多人不喜歡被打擾，但喜歡房東為他們考慮周全，房東就像一個隱形的服務員，無聲無息解決了房客入住會面臨到的一切麻煩。所以，「香草山」不僅寫滿中英雙語的提示標籤，每個房客從下單到退房，都會收到清楚明白的路線指引，通過密碼鎖輕鬆完成入住，整個過程完全不會見到房東。除此之外，筆者也做了很詳細的南寧美食攻略，分享給每一個剛到南寧有點無所適從的房客。

讓房客自助入住，等於就是把房子完全交給了陌生的房客自主打理。這是一種「完全信任」的人際互動，恰恰是國內曾經欠缺，但隨著年輕一代逐漸改善的文化。借助Airbnb平台，這種文化得到了良好的實踐。

順便一提，「香草山」是一個多居室，有客廳和廚房等共用空間。很多房客顧慮這點，大家擔心有共用空間的存在，無法很好地保證隱私和安全。「香草山」卻想反其道而行，努力營造一個「行旅共同體」，即每個房間都是私密的，圍繞著一個共同的生活區，包括客廳、廚房等等，像個家一樣。「香草山」不僅想創造一個生活設施的交換空間，更想創造一段生活經歷的「交換空間」。

所以「香草山」開闢了大大的牆面讓房客自由書寫。房客也愛在我們的小本子上留下他們的入住感受、生活體驗。很多房客入住後沒有跟筆者有過任何交流，但卻能從小本子上看到他們離開後的驚喜與感激，他們把香草山當成了自己的家，把快樂首先分享給自己。如果說房東傳達的理念是一種單向交流，房客的回饋則促成了良性的「雙向交流」。

最後也是相當重要的一點，「香草山」特別提倡國外興起的「無痕旅遊」精神，即不在旅行地留下旅行的痕跡，減少或不產生垃圾，不給當地造成負擔。「香草山」會鼓勵每一個房客退房的時候，盡可能地將房間恢復原樣，將垃圾帶離房間。

即使大部分房客只是在「香草山」停留一晚，筆者還是努力和房客進行溝通，讓房客感受到民宿獨特的旅行與生活價值。「香草山」的獨特之處還有很多，比如物盡其用的「棄物利用」精神，如同馬路邊遭遺棄的貓狗需要人收養一樣，在「香草山」有將近80%的植物，擁有被人嫌棄的身世，在民宿得到了妥善的照顧。

年輕人是中流砥柱

從入住「香草山」將近500位房客的情況來看，筆者發現幾組非常有趣的數據：

入住的主力人群是年輕人，佔到90%，其中又以25-30歲左右的90後、95後為主。偶爾也接待過幾位退休出門旅遊的夫妻，雖然年事已高，但非常願意接觸新生事物，有老一輩知識份子的風範；也接待過個別幾位高中生，其中有一對小情侶甜甜蜜蜜令人印象深刻。

從性別來說，房客有60%是女生；從群體來說，房客有65%是情侶，20%是閨蜜，還有5%是兩個男生同行（民宿有上下床房間）；真正單獨入住的男生或女生非常少，各自不到5%。可見年輕人的旅遊市場，對單身人群並不太友好。

因為是自助入住，有個別房客找不到地方打來電話詢問。有意思的是，這些看不懂地圖不認路的房客，90%是男性，一改筆者過去認為女性路癡較多的刻板印象！

除了路癡不少，「香草山」房客的顏值普遍較高，素質也普遍較高。開業以來，房間物品丟失率為0%。更重要的是，入住的房客有80%會有意識地帶走他們的生活垃圾，並把房間恢復原樣。有10%的房客，甚至會將房間恢復到好像沒有人住過一樣，被子疊得整整齊齊幫忙放在床上。

這也正是筆者最驚喜的發現。即便去到中國的很多景點，不文明現象比比皆是，美麗的海灘也免不了被人亂丟垃圾，但從Airbnb民宿平台，筆者在中國這代年輕人身上看到希望。這代年輕人開始明白，雖然他們作為消費者付出了金錢，他們在索取服務的時候，能夠用同理心換取等價值的服務內容，不會過分索取；雖然他們作為遊客付出了金錢，他們在享受自然的美景時，也會知道不能去破壞自然的美。

這代年輕人，已經開始認同在旅途中與週遭人事物保持良好的互動，在索取的同時懂得付出，實現一種平衡的生活美學。這其實就是一種人與人、人與自然之間互相尊重的互動關係。

最後，為大家獻上筆者親手設計製作的「香草山」民宿招牌，緬懷那個實現文青夢的時期。也希望本文能夠為夢想開民宿的年輕人，提供有價值的資訊。

（吳斌/浙大校友、台大陸生、彰化女婿，兩岸歷史的見證者與和平倡議者）

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