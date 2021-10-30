中央發行振興五倍券，原是因應新冠肺炎造成經濟停滯與產業衰弱，為刺激財政所推出的對應政策。雖是美意一樁，仍不免有不肖之徒偽造牟利。

但比起偽造牟利，當五倍券開起各地縣市政府跟進加碼的歪風，所造成的危害卻可能比偽造更深遠。例如高雄市政府跟進發行「高雄券」，已有逾20000餐飲業者、約250家旅宿業者、12家百貨業者成為高雄券發放夥伴。凡民眾持振興券在百貨業滿5000元，就送1000元高雄券；旅宿業滿1000送200；餐飲業滿500送100，強調可將「五倍變六倍」完整實現。

結果實施沒多久，就耳聞有不肖人士與參與業者開始向民間「直接」收集五倍券，想來是為5000送1000、1000送200、500送100的遊戲規則，開始大賺20%的差價漏洞。原本的「五倍變六倍」刺激消費，現在卻變成無償賺20%的洗錢暴利，讓人始料未及。

20%暴利的漏洞規模有多大?據了解，高雄市政府已編列5億預算發行高雄券，也就是暫不考慮印製行政成本等因素，最高可能就有達5億元的合法套利獎金等著有心人士「換券套利」，違法規模最高可能達到25億元。

雖說市府有針對商家設定領取4000元下限，商家如需首波請領超過基本金額者，並檢附401報表依月營業額審核給予可預領超過基本金額之高雄券額度，但難保不會發生商家自行蒐集五倍券換完高雄券，反而讓民眾拿五倍券換不到高雄券的情形發生；甚至有無商家換完可再跟市府要求加領高雄券的遊戲規則?

相信實際仍是多數消費者以正常消費模式換取高雄勸，但就怕少數不肖業者以「假消費」方式騙取高雄券牟利，讓原先政策的美意打上折扣。

果真傳言如此，高市府還不趕緊補破網加嚴防弊措施，否則「全國最大換券套利中心在高雄上線了」的高雄券政策，將成為五倍券加碼實施縣市的失敗案例。

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