蔡英文總統近日接受CNN專訪，首度證實美軍在台協助訓練之事，引發國內外高度關注。雖然這是台美長期以來軍事交流的一部分，但這可是國家元首首次公開提及，這也牽涉國防部所指「外國兵力進駐台灣」為中共武力犯台的7個可能時機之一。

針對蔡的談話內容，國防部長邱國正重申，美軍是部分人員來台「交流協訓」，不是部隊「駐台」，「兩邊要造成誤解的話，就要努力去把誤解給說明清楚」。邱的說法顯然是講給北京聽的，可千萬不要誤認為有美軍駐台，同時也是間接打臉小英總統刻意激怒中共的話語。邱部長總算敢違逆上意說真話了！

邱部長日前提及他曾勉勵東沙島以及外島弟兄，「一定要與島共存亡」。這句話除了在媒體引發諸多爭議之外，在筆者大多是退伍老兵的群組也有不少批評，其中不乏邱部長陸軍官校的學長和同期同學。此外，大家對邱同學能夠在退伍後3年之內當了退輔會主委、國安局長及國防部長，也讚嘆他的官運亨通。

然而邱同學在任期間並沒有為昔日袍澤的退休金大幅刪減、民進黨政府羞辱國民革命軍之父老蔣總統、污衊經國先生治國成效，甚至要拆中正紀念堂及修改自己母校校歌，義正詞嚴大聲地講過公道話。還有就是在國安局長任內，未能妥善處理及說明「特情中心私菸案」，讓國安局著實背了黑鍋。

其實，針對美國智庫指出共軍可能會佔領東沙島，如果邱部長能夠指出：中共已在西沙群島的幾個島上派有駐軍，甚至建了機場，實在是沒有必要拿下東沙島；在菲越及美國覬覦南海諸島之際，東沙島及太平島有台灣的兵力駐守，乃中共樂見之事。如此既可穩定軍心，也有助兩岸緊張情勢緩解。

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