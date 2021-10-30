國人對於「國軍形象」，已不像過往，僅從軍聞社的新聞或宣傳得知。隨著時代的演進，網路媒體的流通更是快速，國人對於國軍形象的接收來源變得更多元。而這些訊息除了有操演或者是軍中的重大事件外，還包括國軍在外的表現。所以國軍的對外形象是相當重要的，也是促進全民國防重要的元素之一。

每次國軍有負面新聞，國防部相關單位都一定會對外努力說明，並表示毋枉毋縱。只不過為時已晚，國軍的榮譽已經蒙上一層陰影了。但是國軍並非只有負面的新聞，也有一些是正面的新聞，如台南陸軍官兵協助壓制現行犯、去年後備部官兵全力投入製作口罩、化學兵協助疫區清消，或者是民間單位所表揚的獎項也都能見到國軍的身影等等。但正面新聞的數量與受關注程度，遠不如負面新聞。

為有效提升國軍對外形象的塑造，確實「留優汰劣」是最好的激勵方式。對於少數的害群之馬，因為行為失當甚至違法犯紀人員，應當「嚴考核、嚴淘汰」處理。然而，審視目前「留優」的制度，必須改變與調整，才能讓真正優秀的官兵有願意繼續留在部隊服務，繼續擔任起保家衛國之責。優秀的國軍人才相信不少，但又有多少優秀的軍官能獲得上級賞識而晉升呢？檢視現行國軍晉升條件，雖有人員資積分的遊戲規則（類似業界升遷考核標準），但更重要的是「人治因素」之影響，使得優秀人才沒得到青睞而升遷，年限一到只能退伍。國軍內部的派系問題等，眾人均有耳聞這種「人治」問題往往是讓優秀人才無法晉升的主要原因。反觀走對了門路，靠對了派系，一人得道就可以讓整條體系的雞犬一起升遷。所以國防部若想要留住優秀人才，「人治」的問題勢必需要重新審視，晉升的機制應該要擬定新的制度，將資積分列入評比依據，而非僅為參考性質，當然如果考量到傳承問題，也將「人治」列入評比，但評比的占比應以資積分為主。新的機制著重於資積分的評估，而人員資積分設計原本就是希望能理性的評估制度，且是較全面性的考核，亦包含演訓等其他軍隊任務、學經歷、獎點等。所以如果將資積分列為晉升的重要評估因素也較不會讓人有議論的空間。

審視優秀的軍人，除了在自己的工作崗位表現已經盡心盡力之外，對於各項演訓與救災行動，更是受到人民肯定與支持，這代表維護國家與社會安全的穩定力量，更是彰顯軍人為國為民犧牲奉獻的榮光。此外，有些優秀國軍更是令人敬佩與讚許，總是默默的協助社會福利團體或發生重大事故的個人，這些個人營外的愛民助民與善行義舉，也因而獲得政府部門或民間團體的肯定與表揚，諸如榮獲全國好人好事代表「八德獎」、青年獎章等獎項都不乏有國軍優秀人員獲獎的身影。同時，接受總統或機關首長召見與表揚，以及新聞媒體擴大報導優良事蹟，有效建立國軍優良的形象，也因此提升國軍在社會上的地位與尊重價值。

其實有些國軍官士兵，在軍隊本務做得相當優秀，同時也有營外優良事蹟，可以建立良好形象。但在目前晉升機制的獎點計算上，其營外優良事蹟不一定能為其加分，其原因就是出在現行國軍人事獎懲的規定。舊有的人事績效評分制度無法與時俱進跟上時代腳步，而未有所調整與修訂。因此，誠心建議國防部與相關業管單位應重新修訂最新對外部獲獎人員的規定獎勵，讓這些營外優良事蹟能在資積分中的獎點上有所幫助，才能夠把這些優秀的國軍繼續留在軍中。因此，對於在營任務表現優異，同時又有優異的營外表現的國軍，要讓他們能夠更有機會得到晉升的機會，其最有效的方式就是將這些優秀的國軍在外所獲得的政府單位獎狀或者是民間單位的獎狀，可比照國防部獎狀或者是軍種獎狀辦理獎勵，依全國性、地方性的層級列入國軍人員資積分的獎點。同時，也能夠登載紀錄於兵籍資料等優良事蹟，不但可以激發國軍的榮譽心之外，更可以時時提醒國軍在營外的表現，持續為國軍形象的塑造就此萌生。

國軍的形象需要長期累積，正面形象是要積累許久才會讓民眾有感，但是負面的形象只要一次，就可能會抹煞過往國軍的努力。所以每位堅守崗位、在外表現良好的國軍官兵都是國軍對外形象塑造最好的元素。如果國軍長期的對外形象都是負面的，那民眾該如何相信國軍能為國而戰呢？國防不是編列很多預算就能夠讓國防戰力升級。除了國防武器，國軍人員更是國防重要的一環，而整體國防更是包含民眾的信心及支持。全體國人齊心協力，全民國防意識才會高漲，而民眾也應對新聞要客觀地看待，不要因為幾篇負面新聞則忘了國軍過往的付出。（作者為大九學堂二期學員、高雄市青年事務委員會委員）

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