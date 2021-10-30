行政院長蘇貞昌說，12月18日四大公投是國民黨的政治鬥爭。若此話為真，那麼過去民進黨立委用肉身阻擋萊劑、蔡英文親筆寫下藻礁永存、林義雄發動禁食要求補正《公投法》，是否也都該被視為協助邪惡政黨搞鬥爭的同路人？蘇貞昌以扭曲視角看待人民直接意志的展現，不只開了民主玩笑，也捅了自己一刀。

反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、重啟核四，這4項公投的本質均屬民生經濟，在「朝大野小」的政治現實上，相信無論是國民黨或任何民間公投領銜人，都不會希望讓公投演變成不利於宣傳與動員的政黨對決。

結果，當公投進入白熱化，蘇貞昌卻以一刀切方式，反過來指控公投是國民黨在公共政策辯論上道理站不住的政治鬥爭，是對公投的扭曲。問題是，蘇貞昌是忘記了，還是害怕想起來？除了重啟核四，其餘3項公投案哪一個不是民進黨過去曾高舉的主張？

或許蔡政府自知背棄理想與價值的人是自己，一旦讓賽局進入政策立場的交鋒，必然難以面對昨是今非的挑戰，乾脆把公投抹成政治鬥爭，企圖將公投議題扭轉成藍綠之爭，從動機論根本否定掉公投案的正當性。

問題是，綠營或許不缺說一動、做一動的鐵桿部隊，但對長期追隨民進黨信仰的支持者而言，真的會因為蘇貞昌一句「政治鬥爭」，就把「價值擺一邊、顏色放中間」嗎？當民調顯示民進黨支持者有過半反萊豬，一旦公投反方的動員力，因內部價值衝突而被削弱，蔡政府豈能順利擋住公投案闖關？

公投有彌補代議政治缺失的正面意義，蔡政府如果連面對傳統支持者的質疑也選擇對幹到底，繼續無視民意的結果，注定等著被民意海嘯反撲。