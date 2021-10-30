台海自八二三炮戰之後即再無大規模武裝衝突，「反攻大陸」雖然是當時的國策，但中共政權日益穩固，加上《中美共同防禦條約》的限制，反攻已無可能，政府反而能騰出手來發展經濟、教育，改善人民生活，因而造就了舉世稱羨的「經濟奇蹟」。

義和團式做法推向戰爭

隨著60年代經濟發展，70年代政治改革，1987年解除戒嚴、1988年開放報禁，接著漸進對大陸開放探親、旅遊及經商，兩岸關係欣欣向榮，數百萬台商赴陸經商、生活，原先的隔閡、仇恨都一笑泯恩仇，兩岸共同發展成為硬道理。

中共同時走向改革開放，以龐大的人口紅利、優惠租稅措施及廉價的土地，吸引全世界企業前往投資，大陸成為「世界工廠」，數十年的高速發展下，以「彎道超車」方式追上西方先進國家；並在充沛的資金下，在航太、軍事及衛星科技上都有驚人的成就，中國不但是世界第二大經濟體，還擁有全球最大規模的常備部隊，連軍艦數目都超過美國，早已成為舉足輕重的大國。

台灣與大陸主權一體、治權互不隸屬，最有利的發展方式，是在既有基礎上與大陸維持穩定的交流關係，相互「化異求同」，以中國人的智慧與勤奮截長補短，並運用台灣保存的文化瑰寶及軟實力，提升兩岸對共同文化、歷史的認同，兩岸政治體制不同，大可相互借鏡，漸進走向融一，兩岸和平、人民平安，就能安居樂業。維持穩定的兩岸關係，是台灣發展策略的重中之重。

但自民進黨政府上台後，因自己的意識形態，加上美中兩強採取對抗的姿態，民進黨政府認為遇到百年機遇期，在「親美抗中」戰略下，百般挑釁中共，向美示好，兩岸關係一去不復返，國內旅遊業、農業哀鴻遍野，政府視而不見，為了政治目的能夠達成，犧牲部分產業也在所不惜。

更糟糕的是，中共認為「台獨」勢力囂張，進而加大軍事力度，頻頻對台實施「武嚇」，造成人心不安，原本穩定的台海地區，一時之間成為「最危險的地方」，國防部長邱國正承認目前兩岸情勢是「40年來最嚴峻的時刻」，在在說明現在不是太平歲月。但政治人物為了獲取選票，滿足自己的政治利益，根本不管民眾的感受，對中共罵越大聲表示越「勇」，這種義和團式的做法，只會將台灣人民深陷於戰爭的陰影中。

部隊拿掃把時間比槍多

如果真的要跟中共進行全面鬥爭，那就要加強軍備，作為政府的後盾，隨著兩岸軍事實力的差距不斷增大，美軍到台灣評估戰力後，發現高層軍官為整體防衛構想吵得不可開交；中層軍官因循舊規，沒有開創精神；基層士官兵招募而來，只在乎福利、待遇及升遷，無心在本務工作上，這樣的軍隊如何能戰，所以《華爾街日報》在訪談過國軍士兵及美軍軍官後，得到的結論是「士氣不振，難與中共一戰」。

美國這幾年不斷對台軍售新式武器，是希望加速提升台灣的自我防衛能力，姑且不論是否對國家財政健全與經濟發展造成不利影響，當政府只會利用美國軍售做大內宣，向國人賣弄與美國關係良好，暗示台海一旦有事，美軍必定馳援，其實美國發現國軍自募兵制後，部隊訓練不足，比我們還著急，自己都不爭氣了，還指望美軍為台灣流血？

國軍義務「軍事訓練役」確定失敗，4個月的訓練內容、方式一改再改，已說明這個制度行不通，但年輕人不願服兵役，政府不敢得罪年輕人，台海兵凶戰危，當過兵的老兵都知道子弟訓練不夠，上戰場只能當炮灰，輿論一片延長役期呼聲，政府卻聽而不聞，還在兩岸關係上繼續走鋼索，明明誤進虎欄，卻還挑釁老虎，置己身於最大險境。

第三次以阿戰爭，以色列面對埃及、敘利亞百萬大軍夾擊，常備部隊迅速被擊潰，但立即動員31萬後備部隊投入戰場，短短幾天內迅速扭轉戰局。回頭看看台灣，常備部隊拿掃把時間比拿槍多，根本訓練不足，很多孩子沒下過部隊就退伍，將國家安全責任放在他們身上，國人能安心嗎？民進黨政府必須在擴大徵兵、延長役期和停止挑釁大陸之間做出選擇。