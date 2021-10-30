「○○自助餐」，是網路次文化的一個用法，指的是「選擇性適用」。譬如可以說陳其邁對於城中城大火是否要下台是「究責自助餐」，指揮中心的買疫苗政策是「防疫自助餐」。「自助餐」是嚴以律人，寬以待己的一種揶揄說法，但如果連「轉型正義」都要自助餐，那等於是連神明都褻瀆，民進黨的最後一尊神主牌，也要破滅了。

促轉會在成立之初，請到黃煌雄來擔任首任主委，原本可以是好的開始，沒想到民進黨卻只是想把黃煌雄當神像供著，而在實際的運作上另起爐灶，架空黃煌雄。

之後促轉會因副主委張天欽的「東廠事件」導致黃煌雄請辭，也重傷公信力之後，就沒有資格承擔「轉型正義」的責任了。卸任主委的黃煌雄曾基於對促轉會的責任感，發表《一份獻禮，促轉會浴火重生的路徑導引》，認為促轉會要浴火重生，必須要找到可被公信的新主委，並且組成新團隊。

很可惜，黃煌雄言者諄諄，民進黨聽者藐藐，僅僅是指派原來的委員楊翠代理主委，繼續「舊瓶裝舊酒」，難怪今天台灣的轉型正義會一事無成，成為政治人物攻詰的工具，而毫無和解、對話的功能。

如今立委黃國書被發現擔任線民，民進黨等同打開了潘朵拉的盒子；施明德不但吐露江鵬堅坦承自己是調查局線民，甚至直指大多數的美麗島事件辯護律師都有嫌疑；謝長廷則跳出來反駁，說江鵬堅跟自己都不是調查局線民。

轉型正義變成羅生門，這當然是促轉會的責任。曾為台灣的民主坐牢25年的施明德抱怨，陳菊可以看自己的監控檔案，他卻不行；促轉會代主委葉虹靈回應，「因為施明德沒申請」。但促轉會不是主動邀請23位當事人，閱覽自己的檔案嗎？為什麼促轉會邀請其他人，不邀請施明德？以施明德為台灣民主運動坐牢25年的資歷，全台灣找得出23個人，比施明德更有資格閱覽檔案？

另一方面，施明德向國家檔案局申請通過的部分，也是遮遮掩掩，看不到真相。檔案局的理由是：「也要保護第三人的隱私權」，意思是說，線民有權利不讓自己的身分曝光。照這個「保護線民隱私權」的邏輯，黃國書的線民身分被曝光，不就是促轉會的「故意」疏失嗎？黃國書是不是可以向促轉會要求賠償？根據媒體報導，當黃國書向促轉會坦白之後，促轉會甚至想開個「破案」記者會，這是哪門子的「保護線民隱私」？

如今促轉會的「轉型正義自助餐」，對黃國書是一套，對施明德等人又是一套；誰給了促轉會審查真相的權力？黃煌雄曾經示警：「促轉會浴火重生的機會，只有一次。如果主政當局的回應態度是被動消極，以拖待變、抱殘守缺，今後的促轉會可能會如鐵達尼號撞上冰山一樣」。很不幸，這正是促轉會現在的處境。

（作者為自由撰稿人）