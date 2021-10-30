美國參謀首長聯席會議主席密利將軍接受彭博電視訪問時表示，高度關切中國測試的極音速武器系統，這是一次非常重大的軍事技術事件。密利的說法是美國政府官員至今對此最為大膽的承認。

早前英國《金融時報》報導，中國今年夏天試射兩枚可搭載核彈頭的極音速導彈，繞地球飛行。德國之聲引述美國專家對相關技術的震撼反應：「這似乎違背了物理學規律」。中方則對所有報導與評論予以淡化處理，只說「這是一次例行的航天器試驗」。

如果西方的分析、評論及擔憂屬實，那麼有理由判斷人類在21世紀即將進入軍事科技與戰爭型態的新時代：五維戰爭。

在人類歷史上，軍事科技的進步與突破，不僅會影響到戰爭的勝負，還能進一步影響到權力結構的變化甚至文明的興衰。不妨做個簡單回顧。人類的戰爭一開始是平面的，即兩個維度或二維，陸戰與海戰均屬之。單就二維戰爭言，每有軍事技術或戰爭手段的改變，也就往往改變或影響了戰爭的結果。中國漢朝，飽受北方匈奴騷擾卻難以取勝，因匈奴人善騎。直到漢武帝從西域引進好馬並專門勤練騎術兵法，才終於取得上風。三國時期，曹魏強大，實力優於東吳與西蜀，但北軍不擅水戰，終在赤壁之戰中敗於孫、劉聯軍的火燒連環船。

一直到宋朝，主要兵器均為刀槍弓箭的冷兵器，守方建高城牆及護城河即是以禦敵。其後，道教在唐朝發明火藥，宋朝再用火藥發明火炮，元朝乃用火炮攻打城牆，一路從亞洲打到了歐洲，建立了元帝國。此後數百年，軍事技術並無太大突破，不過是從火炮進一步發展為洋槍大炮，陸軍延伸到了海上成了海軍，一直到20世紀初。

上個世紀一戰，首次以飛機作為武器，1918年英國首建空軍，人類開始進入三維戰爭時代。二戰時，花費數十億、全長數百公里、動工12年才完成的馬奇諾防線，碰到了空軍即形同虛設，軍事科技又一次顛覆了戰爭。

20世紀下半葉，網路出現了，也成了一種戰爭手段，網路結合電子的高科技戰爭，又讓人類的戰爭型態躍升了一個維度成了四維戰爭，1990年的波灣戰爭及2003年的伊拉克戰爭，海珊的數十萬大軍、精銳的坦克、大炮、飛機，「一時間灰飛煙滅，為人類的戰爭史寫下了新的一頁。

從兩次伊拉克戰爭到現在，這30年，軍事科技持續快速進步，新武器如無人機、反艦導彈、雷射電磁粒子數等能量武器等等，讓人目不暇給，但均跳不出四維的概念，直到極音速武器的問世。

「從太空打地球」，最早即是美國提出的新戰爭概念。這種科技與打法，一聽就知道難以對付。超過5倍音速的極音速武器在太空中甚至可達25倍音速，無固定彈道，還繞著地球飛，從何防起？本想最先進入人類第五維戰爭獨領風騷的美國，看來已被中國搶了頭彩；這也使激烈緊張的中美世紀大博弈翻開了新的篇章，包括台灣在內的所有旁觀者，看來都得盡快做好心態調整與新的戰略部署了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）