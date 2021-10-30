近來美台的新動作漸趨密集，先是美國國務卿布林肯藉大陸重返聯合國50周年之機宣示支持台灣參與聯合國系統，後是蔡英文接受美媒專訪曝光美軍在台事實，兩件事在兩岸均掀波瀾。外界分析認為，無論是美方還是蔡英文，都將過去一些只能做不能說的事擺上檯面，進而得出結論，美國在兩岸問題上可能正在從過去的戰略模糊走向戰略清晰。

這顯然是一個誤判。眾所周知，美國的利益所在就在於兩岸政策上的戰略模糊，不明確表態也不公開介入，同時避免兩岸走向統一才最符合美國利益，一旦公開選邊站隊，美國就失去了對另一方討價還價的籌碼，這個損失是顯而易見的。基於這一邏輯，美國不到萬不得已，絕不會輕言支持任何一方，換個角度也可以認為，真要走到那一步，也說明美國在兩岸已經無牌可打，面臨攤牌的窘境。

現階段的各類挑釁，與其說美台在做出戰略調整，不如說是看透了大陸的戰略底線，即大陸倍加珍惜眼下的和平發展戰略機遇期，因此不會輕啟戰端，而美台也可以將之作為自己的戰術窗口期，從中謀得一些形式意義上的好處，甚至賺得一些實質好處。

具體而言，既然大陸隱隱約約已經劃定了某種底線，那麼在這個底線之上，美台就可以採取不少行動，比如有意義的參與國際組織、比如台灣往法理台獨路線上的進一步試探，以及最主要的，台灣提升與其他國家的合作深度，同時支援美方抗中的戰略利益，為大陸崛起製造障礙。

這可能也是大陸為了實現自身發展所不得不付出的代價，讓美國和台灣可以藉此機會愈來愈暢通無阻的提升彼此的合作層級。事實上，許多小國也發現這一巧門，開始製造各式各樣的事端，特別是通過提升與台灣的關係來獲得一些回報，包括台灣的現實回報和美國的支持，他們也充分認識到，大陸雖然會有一些因應措施，但不會真的採取反制行動，因為這對大陸自身的形象和對外合作空間的開拓都沒有好處。

但無論如何，這對大陸也意味著是一個全新的挑戰。目前來看，大陸的策略是以拖待變，透過其他領域的合作降低中美對抗的預期，避免美國採取更為激進的政策，至於目前這類挑釁動作，鑒於都是口舌之爭，在實質層面尚未有燃眉之急，所以也就回之以口舌。

至於國際上的各類競爭，大陸也只能以兵來將擋水來土掩的姿態一一面對，防堵可能出現的任何破口，同時避免大陸與其他國家的關係走向惡化。在此過程中，大陸的問題是必須付出一定的代價，以便安撫相關國家或者抵銷他們的衝擊。

當然，這一混沌的局面不會長期持續下去，待到大陸的實力累積達到一定程度，尤其是大陸與其他國家的相互依賴足夠深化，美國可以要脅大陸的籌碼愈來愈少，而台灣可以發揮的舞台空間也會愈來愈小，到那個時候，這個戰術窗口期也就走到了盡頭。