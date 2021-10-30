蔡英文總統在國慶日演講，提出了四個堅持，永遠要「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」為了能將四個堅持熱度維繫不墜，民代們通過議會質詢機會，要求首長讀出四個堅持文字，並且在政論節目上持續推進擴大，以達固化輿情的目標。

輿情討論的焦點，重心置於第二個堅持，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，同時在第一時間的反應，將「互不隸屬」等同於「兩國論」，以強化意識形態的認知效果。但互不隸屬的「政治真相」根本就不是恆等於「兩國論」，且在政治意義上是相當模糊。因為，互不隸屬有雙重意義，主權互不隸屬與治權互不隸屬。

之所以將「互不隸屬」與兩國論聯繫起來，受到兩個原因所誘導「成是」，第一個原因，是文字語言受到「完形心理學理論」設計所致，撰稿者巧妙的將第二堅持「互不隸屬」與第三堅持「主權不容侵犯」以接近性、連續性進行組織，將各自獨立的第二堅持、第三堅持的語言意義，透過讀者，或聽者前意識中的「顧（愛）台灣、護主權」認知，自動的將第二、三堅持聯繫起來，造成「互不隸屬」便是「想當然耳」「主權」指涉。其實，只要冷靜下來，便能看出四個堅持語意的玄妙，如果真的要主張主權概念，何需四個堅持，三個堅持足矣。

「四個堅持」並無太多新意

第二個原因，便是引述「美國靜默與中共微詞」的反應態度，證明兩岸「互不隸屬」是個事實。實際上，中美自2018年進入競爭期以來，已進入「台灣」戰略槓桿期，蔡政府涉及「中美台」三方關係的言論，都會以「三公報二法」為標的，進行悉心解讀，以避免政治話術的束縛，陷入戰略被動態勢。

蔡英文的講話，若以四個堅持各自解釋，基本上並無太多新意，美國對蔡政府的言詞靜默，並非真默認，因為台灣真的走向獨立，依據一中原則，美國既不需負責，又能達到夢寐以求的「戰爭狀態」，台灣送來大禮，他何須多言？

中共對四個堅持的冷淡，一方面「互不隸屬具有模糊性」，二方面，語言只是思想或理想的表達，就算直說「主權互不隸屬」，若要成為「法理事實」，仍須進一步行動，而非說完之後便已成真，更何況互不隸屬模糊性中，具有治權互不隸屬的事實存在，從這個角度，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，基本上也不悖離現實，何須對此大加撻伐。

從「美、中」對第二項堅持反應態度的「靜默、冷淡」，反而襯托出不具備「前意識」的美中分析者或是決策者，根本不具備完形心理的自動連結效果，自然不會限於話術的軌跡之中，因此，若國內還有政論者引用中美態度，證明他們接受四個堅持的主張，那只能說是自己的遐想罷了！

既然如此，蔡英文講稿撰寫者，又為何還要將第二堅持與第三堅持的「語詞、語意」透過完形心理學的組織化，進行編輯呢？主要的設想作用，還是企求對內的政治效果。

在野黨領袖無法直球對決

台北市議員簡舒培在議會質詢時，希望柯文哲市長能夠復誦四個堅持，並不滿的指出「柯文哲顧左右而言他，四個堅持一個都不敢講。」簡的行動，實際上，已經將「四個堅持」帶入「政黨競爭」造勢議題的進程，目標是爭奪兩岸關係的主導意識，為未來中央選舉取得兩岸政策主張的話語權。而他黨也難以避免，必須面對議題，直面挑戰。

柯文哲首遇這個議題的交鋒，但在對答過程，卻避諱了語言競爭的堂堂之陣，這種無奈心情，可以說是反對黨的通病。柯文哲之所以無法直球對決，實際上，乃是深陷長期以來「顧台灣、護主權」前意識，及撰稿者將第二、三堅持運用巧妙完形心理與修辭語意上的聯繫，自動地讓受眾將「互不隸屬與主權」媾合，落入「話術陷阱」而不自知，忽略了治權互不隸屬另一個層面的事實。

事實上，美中不但能理解第二堅持的模糊性，更無從受制前意識，自主媾合完形陷阱，「靜默、冷淡」是理性地反應，在野黨更不應該「自陷話術」，反而可以大聲說出「互不隸屬」，並且直球對壘，以治權概念進行政治議題的「黨際競爭」，而非未戰先敗，將互不隸屬的政治話語，輕而易舉的讓渡出去。

從執政黨的立場來看，也具有相似道理，第二堅持的雙重性質，執政黨們若以高調方式聯繫「主權」概念，就必須認知到，到目前為止，主權互不隸屬的主張，僅是一種理想性質，而非政策現實，民主政治特徵乃是法治政治，透過修法確立主張是必要的程序，更何況當前執政黨，具有絕對權力，修法乃是輕而易舉的事。

但在修法之前，主權互不隸屬，那只是個人、政黨的理想或是政治信仰，要讀、要背、要抄的政治要求，在自家政黨內部可做的事，然而勉強他黨進行同樣行為，只能說是將「意志」強加於他黨之上，這不僅是違反了講詞中的第一堅持的信條，對於蔡英文而言，同黨的熱情推進，恐將弄巧成拙，愛之反而害之呢？

（作者為台灣國際戰略學會研究員、淡江大學戰略所博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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