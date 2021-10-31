政治與經濟相互交錯影響，不同時空背景有其不同的影響。中國共產黨在那樣的時空背景下，自然也會形成那個時代的經濟發展指導思維，誠如大陸學者鍾祥財分析，毛澤東在聽取人民公社匯報時說：「過去搞軍隊，沒有薪水，沒有星期天，沒有8小時工作制，上下一致，官兵一致，軍民打成一片，成千上萬的人調動起來，這種共產主義精神很好」；但那是在內處黃土高原極度赤貧，外處日本入侵殘酷屠殺及接續的「國共內戰」年代，完全不俱備物質激勵條件下的社會經濟，以此衍生的經濟發展指導思維，導致經濟上的「左」傾冒進。

鄧小平在回顧新中國成立後的經濟發展時就說「1957年開始，我們犯了『左』的錯誤，政治上的『左』，導致了1958年經濟上搞『大躍進』，使生產遭到很大破壞，人民生活很困難」。

1976年「十年動亂」結束，新的時代來臨，在新的時空背景下，政治與經濟再次相互交錯影響。1978年，面對「文革」後的政經嚴峻局勢，及繼續肯定「文革」的「兩個凡是」 與「實踐是檢驗真理唯一標準」論戰的關鍵時刻，鄧小平挺身旗幟鮮明地批評了「兩個凡是」，並堅決支持「實踐是檢驗真理唯一標準」的論戰。

1978年12月18-22日，中共「十一屆三中全會」在北京順利召開。鄧小平在該會召開前12月13日的「中共中央工作會議」閉幕會上，提出「解放思想」、「實是求是」，稱「一個黨，一個國家，一個民族，如果一切從本本出發，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前進，它的生機就停止了，就要亡黨亡國」。

鄧小平並睿智地指出「不講多勞多得，不重視物質利益，對少數先進分子可以，對廣大群眾不行，一段時間可以，長期不行。革命精神是非常寶貴的，沒有革命精神就沒有革命行動。但是，革命是在物質利益的基礎上產生的，如果只講犧牲精神，不講物質利益，那就是唯心論」。

另並要求集中力量制定各種必要的法律，「國家和企業、企業和企業、企業和個人等等之間的關係，也要用法律的形式來確定；它們之間的矛盾，也有不少要通過法律來解決。」

鄧小平上述在「中共中央工作會議」的論述指引，使得「十一屆三中全會」實現了思想、政治與組織等路線上的撥亂反正，從根本上衝破了長期「左」傾錯誤的嚴重束縛，使中國走上以經濟建設為中心的道路。

鄧小平除了在「十一屆三中全會」前後反覆申述「貧窮不是社會主義」，另也提出「允許一部分人先富起來」；在接著的幾年，鄧小平除提出「科學技術是第一生產力」、「離開了生產力的發展、國家的富強、人民生活的改善，革命就是空的」，及「建設有中國特色的社會主義」等與時俱進的政治論述。

鄧小平並諄諄告誡，稱「十年的文化大革命，更使我們吃了很大的苦頭，造成很大的災難。現在要橫下心來，除了爆發大規模戰爭外，就要始終如一地，貫徹始終地搞這件事（實現四個現代化），一切圍繞著這件事，不受任何干擾。就是爆發大規模戰爭，打仗以後也要繼續幹，或著重幹。」、「現在說我們窮還不夠，是太窮，同自己的地位完全不相稱。所以，從去年（1979）起，我們就把工作著重點轉到了建設上。我們要把這條路線一直貫徹下去，決不動搖」，將抓經濟視為和平年代國家最核心的大事，要求「一心一意搞建設」。

鄧小平所提論述影響經改至巨。例如鄧小平提出「允許一部分人先富起來」的說法，誠如大陸學者劉社建的分析，在長年的計畫經濟體制下，特別是「大鍋飯」分配方式以及「越窮越革命」的理念，長期禁錮著人們的思維，鄧小平此一「允許一部分人先富起來」的論述，「衝擊了長達30年不敢言富、把貧窮等同社會主義的錯誤觀念」，故此一號召「無疑起到了突破僵局與振聾發聵的作用。這一具有革命性的綱領式號召，其產生的巨大經濟社會效應如何估計也不過分」。

國家領導人必須擬定願景，提出明確的國家目標，指引未來的國家方向，凝聚群眾為共同願景努力奮鬥的信心。然而，願景的體現依賴政治論述。因此，政治論述可說是一個政治領袖的靈魂。

鄧小平復出實施經改，提出一系列為振興中華的政治論述，表達了斯時群眾期盼改變貧窮落後的民族心聲，為經濟大改革提供信心指引方向。但空有論述不足，要知我國古代的商鞅變法、王安石變法和戊戌變法的改革，均以悲劇告終。此次「經改」的規模廣度與深度，均遠邁古代，何況還有美國勢力，故其難度從所未有。鄧小平以先行「試點」再「推廣」和「摸著石頭過河」的方式，將改革風險降至最低，終於成功推動劃時代經濟改革。

40年經改，中國大陸經濟總量快速增長，國家綜合實力急遽提升，從1978年到2018年，國內生產總值（GDP）從3645.2億元增長到90兆309億元（增加246倍）、人均GDP從155美元增長到9800美元（增加63倍）、對外貿易進出口總額從206.4億美元增長到4兆6200億美元（增加238倍），「改革開放」功在現代中國。

【系列完】