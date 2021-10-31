1964年06月14日陳誠副總統抵達石門水庫工地，主持石門水庫的竣工典禮，並揮帽向受益區農民答禮。（中時報系檔案照，余忍攝）

民國38年8月，一個並不異常炎熱的夏天，美利堅合眾國發表了一份白皮書。當時14歲的我搭著平興號輪船，隨著家人自汕頭駛向台灣高雄，遠離大陸。我當時還看不懂那份白皮書，因為不是那樣的年齡。白皮書一事被刊載在報紙頭版上，總在斥責國民黨的腐敗無能，導致節節敗退，實屬活該云云。後來我才恍然大悟，這是美國把幾年前，才共同擊敗日本的同盟國──中華民國，一腳踢開的正式通告。

回想起來，當時美國的對華政策也分為鷹、鴿兩派，因為少數鷹派對中華民國的敬重，並不排斥援助撤退到台灣的中華民國。因此，即便當時美國發布了白皮書，在台仍有一組織，名為「農業復興委員會」。他們並未完全棄置中華民國於不顧。光這點，他們似乎就有資格要求中華民國感激涕零。這雙暗地裡牽著的手，到現在還未放鬆，但剩幾根手指扣著，就不得而知了。

1949中華民國政府撤退到台灣，已是退到懸崖邊緣。但他們也從這場敗仗中，清楚認知了中國社會占絕大多數農民的力量與影響。石門水庫是一個參照的建設，參照曾於台南獲得廣大迴響與認同的日本工程師八田與一。嘉南大圳畢竟是個指標性的水利設施。

石門水庫確實也成為另一個劃時代的代表，它帶來的繁榮與其傳奇性，全鐵錚錚地擺在歷史上，不可磨滅。

土地改革政策也跟進了，為的就是收服農民的心。從古至今，人們總是在哪裡挫敗、就在那裡重來。「三七五減租」、「耕者有其田」，都是這時候出現的政策。加上當時台灣仍屬農業社會，擺平農心後，才有餘力發展外銷事業，這一點國民政府還是看得很清楚。

待「耕者有其田」完全實施，外銷逐漸穩定，也已是民國50年代的事情。這時的對岸，依舊在大躍進和人民公社等運動中努力。相較之下，台灣真有這麼一段時間遙遙領先，且大部分都是農民的腳底印子踏得最深。

這段美好過往的餘韻，還有一絲留到現在。但有些人還沒從過往雲煙中清醒，他們在夢裡還以為是永遠的領先者。民國77年，我回上海吃飯得用糧票。今日的上海，卻已是繁華又魔性的大都市。台灣的美夢，實在作的太久。

在民國40、50年這段期間，國民政府在台灣第一個重大公共建設「石門水庫」，正是歷史需要的正確答案。陳誠親自先到美國田納西州參觀TVA水庫建設，後來的孫運璿先生，也派到TVA實習工作，他們是開創國家建設的先鋒。

陳誠回國後，立即邀請了美國水壩設計及工程監造人員共約50人，在佳安村所在地，修建了50餘棟房舍，作為他們的宿舍。另蓋了一座簡樸小型賓館，其中有一個狹小房間，專供陳誠居住。

中山院一直把這賓館當貴賓室使用，陳誠的臥室則保持原樣：一張硬板床，一張桌子、椅子及檯燈，是典型的黃埔軍人作風。以上的這些房舍仍然存在，就是今日佳安村的石園──中山院員工主要的住宿區。

1964年06月14日陳誠副總統主持石門水庫竣工典禮，美國駐華大使賴特（右二）親臨出席。（中時報系檔案照，余忍攝）

陳誠的名字，在那個年代如同一名宰相的稱號。他是當時蔣介石公開指認的接班人。陳誠以後的農復會及石門水庫的建設負責人，是前北京大學校長蔣夢麟。蔣夢麟先生幫助蔣介石和陳誠，完成了台灣初步的農村建設以及水利建設。

今天台灣的農業發展能小有名氣，和民國40、50年代國民政府的努力，有直接關係。正如下水道、汙水道、農地重畫，這些建設屬於一般人「看不見」的建設。但它並不虛無飄渺，也不是多麼崇高或抽像的概念，單純只是眼睛直觀上無法看見，對大多數百姓而言，就等於不存在的建設。

直至今日，這「看不見」的盲點，仍常使這個從大陸退守至台灣的國民政府，頻受抨擊為無能又專制。當這樣的抨擊越來越激烈，似乎成為政治正確的單純謾罵。要不是歷史仇恨，抑或當下謾罵者的個人利益，怎麼是一個選擇性地遮蔽自己眼睛的歷史瞎子。

追隨陳誠工作的人們之中，有一位名叫朱金蒼，福建人。我曾請他比較一下陳誠和蔣夢麟的不同。朱金蒼先生說，陳主委（石門水庫興建委員會主任委員）嚴肅，無論坐或站，腰桿筆挺；送什麼菜給他吃，就吃什麼，從不挑剔。蔣主委則是靄然長者，習性隨和，但飲食講究，會指定食物。

在追隨傅斯年、梅貽琦、蔣夢麟等來台的知識份子中，有一批北京師範大學畢業的優秀師資，這些老師之中有也許多成員到建國中學任教。他們一個個都是我的恩師，上起課來深刻精彩，每堂都是值得學生到八旬之後仍舊記得的訓誡與忠告。

除了本身受過良好教育訓練，這些在大時代中生存下來的教師們，來到了這個相對平安的小地方，每一句帶給眼前學生們的話，都必定是語重心長的。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】