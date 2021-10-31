距離上一次回台北，已經快兩年了，2019年底悄然而至的COVID-19影響了全世界的人們，無一倖免！

巨大且深沉的影響已經快兩年了，所有人依舊深陷其中。長住成都的我，雖然很想念在台灣的家人朋友們，但在心中已經做好很久很久不能回家鄉的準備了，直到有天突然在微信台灣人群裡看到除籍問題被討論得沸沸揚揚，出境超過兩年就會被內政部自動除籍，健保等相關權益也必須跟著暫停！

疫情爆發之前，大多數的海外遊子並不知道有這樣的除籍規定，尤其是像我這樣長住中國大陸的台灣人，每年可能都會有返台的機會，但疫情之後，大家就像小時候玩的一二三木頭人遊戲一樣，停在原地無法移動。

大家似乎很難理解政府為什麼有這樣的規定？尤其是在如此特殊的疫情期間，為了「便民」，或許可以考量是否有調整的空間？畢竟長期停留在境外的民眾都各自有著這樣那樣的原因而無法返鄉，加上疫情期間管控嚴格，除了可能需要請長假，還有來回的機票交通費用以及隔離費用，林林總總所費不貲，更何況有些是一個家庭好幾個人，這樣的時間與金錢耗費對部分民眾而言是無法負擔得起的，而且因為疫情影響，很多人已經失去了工作，經濟狀況其實是十分困窘的。

離開台灣雖然已經十多年了，但每個月的健保費我是認真自動扣繳的，因為自己有過敏性氣喘，習慣台灣醫院的藥品，常常要拿藥維持，為了不想被內政部除籍影響到自己的健保權益，我也只好乖乖冒著疫情的風險和來回被限制行動自由46天的煎熬飛回台北了。

為了搭機，必須取得三日內核酸檢測陰性報告，檢測前工作人員問我要60元（人民幣）還是15元的檢查？正當納悶時，對方問我用途，得知是搭機就說要60元的檢測，但我前一位陪病家屬只要15元，後來ㄧ查才恍然大悟，原來15元是十混一的檢測方式，就是把十個人的檢體放在一起檢測，有問題時這十個人再單獨測試，60元就是一個人的檢測方式，因為搭機有3日內的急迫性與針對性，所以必須選擇60元8小時取件的單獨檢測方式。

雖然不太喜歡動不動就拿兩岸各種大小事做比較的人，但檢測費用的差異實在很難不讓人互相對比，因為一樣是搭機需求，台灣的醫院快速件8小時取件大概要4500元台幣，48小時取件則是3500元台幣，快速件的價格存在大約17倍的差異，實在讓人難以理解，只是個已經普及，而且沒有太大技術含量的檢測，為何需要收取這麼高的費用？更何況台灣還有我們都引以為傲的全民健保啊！（《12平方米的15個日日夜夜》四之一）

（Hippo/台北）

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