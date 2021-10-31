2021年10月26日中時電子報在《國戰會論壇》平台上刊登一篇標題為「潛艦國造不能聯網，問題就大了！」的專文；內容主要闡述台灣首艘自製潛艦的戰鬥系統，必須能夠與三軍所有兵力的C2聯網作業，成為三軍聯合作戰的一部分。不過，此論述恐悖離潛艦作戰的原則。

該文主要論述認為，潛艦戰鬥系統的資訊格式、協定標準、顯示介面，必須與三軍聯合作戰指揮平台相容，潛艦將不再單獨作戰，而必須參與三軍聯合作戰；潛艦戰鬥系統應能整合水聲、雷達、光學潛望鏡等所搜集的資訊，並將其與戰場態勢圖整合在一起之後，再獲取更準確的資訊......等等。潛艦通信系統非常特殊，作戰角色形同「孤狼」隱蔽行蹤再予突襲敵人，經典案例是2006年美國航母小鷹號打擊群遭中國海軍宋級潛艦跟蹤近身5海里處猶未發覺，從此美國再不敢小覷中國海軍實力。

違背潛艦作戰的至高原則

首先排除談論台灣自製首艘潛艦的問題，針對當今全世界先進柴電潛艦的戰術運作與科技能力（核動力潛艦由於噸位、空間與電力來源不同，因此在很多作戰的操作和運用上會有不同），來分析說明上述這篇文章內容論述的誤謬。

自第二次世界大戰之後，因潛艦科技的高速發展至今，已經令人刮目相看，在某些方面柴電潛艦已經可以挑戰大國的核動力潛艦（特別是配備絕氣推進系統AIP的柴電潛艦），現代化先進柴電潛艦綜合性能評估的關鍵指標有五，依據優先順序分別是：「潛航寂靜隱蔽的能力」、「被動聲納的偵搜距離」、「水下潛航持續的電力」、「指揮官艇員整體素質」與「武器性能和攻擊距離」。而違反這五個基本潛艦至高的原則和定律，優劣成敗在未開打前即可以立判，就潛艦專業的立場上無須多言亦可論斷，這五項指標最關鍵重要的就是「潛航寂靜隱蔽的能力」，也就是潛艦的「匿蹤」能力，潛艦擔任任何形式的任務或是執行任何的戰術作為，都不能破壞潛艦自身的「隱密行蹤」能力，一旦失去「隱匿」等於沒有了「安全」。

對於柴電潛艦通信和執行資料傳輸與鏈結的問題，過去柴艦潛艦裝配多種裝備包含HF收發機、VHF收發機、UHF收發機、LF接收機等裝備，傳統的通訊方式只能採取定期或特定時間改變深度回到潛望鏡深度（PD），一般而言約15至20公尺深度，然後觀察在無空中、水面和水下安全威脅及持續高度謹慎的監控之下，才會下令伸起「通信桅」實施接受作戰命令或發送偵蒐訊息等。

現代的柴電潛艦配備更先進的通訊裝備，以至於能夠在不同的深度與模式之下，在保持「隱匿」和「安全」的必要條件下執行通信，如漂浮天線、拖曳天線或衛星通信等。柴電潛艦於水下低速潛航施放「漂浮天線」和「拖曳天線」此類裝備，主要是用來接收岸置基地所發射的特低頻（VLF）或至低頻（ELF）的信號，此二種裝備由潛艦所裝設之電纜絞機施放及回收天線，其頻段傳輸雖然還算穩定不受電離層與季節環境因素的影響，但是頻寬較窄，通常只能傳送極短的訊息而無法發送通話（經常需要4-15分鐘才能傳送簡單的3個字元）。「衛星通信」的技術運用涵蓋範圍相當廣泛、且傳輸訊號的品質較佳，傳遞資料能力也較大，亦較不受天候海象的變化而有所影響；唯一的門檻在於是否有自已可完全掌握使用的「通信衛星」（Communications Satellite）以及地面所完整建立的發射與接收站；衛星頻段一般多採用超高頻（UHF）、極高頻（SHF）、至高頻（EHF）或是以C、Ku、X、L波段等進行通信；惟潛艦執行衛星通信仍然採取岸置基地廣播方式發送，潛艦被動接受訊息並不發送通訊。

而潛艦為避免因執行通信而破壞「隱密性」喪失「安全性」，因此研發更先進、簡易、快速的「通信聲標」與「通信浮標」；「通信聲標」可以降低潛艦執行通信時各桅在潛望鏡深度暴露出海面的風險，其外型仿如一顆小型的信號彈一般，於內部裝有超高頻或特高頻之小型發送器、電池與天線，自潛艦於投射之後浮出水面，能設定時間等待潛艦安全脫離後，才將當次訊號發送出去，直到接收單位收到後，採用一次使用性隨即沉入自毀於海中。「通信浮標」則是裝配於潛艦上一種可重覆使用的特定通信浮標；潛艦可於操作深度持續以較高速率潛航前進而不受到限制，浮標經由鋼纜逐步釋放浮出水面之後，與水面、空中、岸置基地或是衛星實施通聯；通信浮標由於體積較大，內部通常裝有多頻道收發機及天線，潛艦可透過電纜控制使用浮標內的各項設備，現今該類型裝備技術雖然相當精進，可採用光纖電纜達到雙向較快速通信，惟基於潛艦的安全，仍然採取簡單、有效、快速的模式收發射訊息，在通信過程當有緊急安全顧慮之時，仍可立即切斷浮標電纜快速脫離。

潛艦「通信聲標」與各平台聯繫的網絡模式（資料來源：https://phys.org/news/2010-07-buoys-enable-submerged-subs.html）

潛艦「通信聲標」釋放運作過程（資料來源：https://phys.org/news/2010-07-buoys-enable-submerged-subs.html）

傳輸全頻戰術資料恐將危及自身安全

由上述所知，即使潛艦具備先進的通信技術與裝備，能夠與岸置的觀通基地台，或空中、水面、衛星和戰術資料鏈（data link）結合，形成整體四惟空間的聯合網路中心作戰概念；但聯合作戰整體的C4ISR（雷達、觀通、情報、監偵、衛星和資訊）系統，在偵蒐全般作戰態勢的距離、速度、資訊量的多寡和整合的速度，遠比潛艦自身的裝備和能力要好得太多，是以潛艦在無制空和制海的環境下，憑藉潛艦水下隱匿的優勢，進行前沿作戰部署時，在通信的作業上絕對採取「全程靜默」的模式，只接受廣播的資訊，非絕對必要是不會打破此種態勢主動發送訊息的。

是以柴電潛艦大多採取「獨立作戰」方式，在所命令執行作戰任務的海域，潛艦會依據任務特性，先行設計劃定數個「伏擊區」或「游獵區」（伏擊區和游獵區的嚴格定義，請參閱：《全球防衛雜誌》2019年11月，第423期「潛艦基本戰術：陣地伏擊與區域游獵」）然後潛艦隱匿寂靜地低速潛航進行偵搜，等待作戰目標的出現進行襲擊。

而第二次世界大戰德國聞名的柴電潛艦「狼群戰術」如今能否適用，依據現今的資訊與軍事科技發展，當然完全是可以辦得到的，只不過有其先天的條件和需求，而關鍵的三個要素則是：「足夠數量的潛艦」、「指揮中心全般作戰情報管制整合與分析解算的能力」和「指揮官與潛艦艦長彼此高度的默契」。

在開闊的大洋遠水海域，柴電潛艦不若核動力潛艦的能量（速率高、偵搜距離遠），因此只能針對敵艦隊威脅方向或必經的航線上，先行縝密計畫採取集體責任區分進行部署，一般對付一艘航空母艦打擊群至少必須採取口袋陣形部署5-6艘以上的柴電潛艦；若是在重要水道、海峽或是島嶼等區域範圍小的淺水海域，則可使用2-3艘以上的柴電潛艦進行阻柵式重層部署實施陣地伏擊；所有狼群的潛艦完全靜默聽從岸基、空中或是水面作戰指揮，因此指揮的聯戰中心必須具備偵測距離夠遠，整合眾多繁雜資訊強，而且分析研判速度快的能力，不斷地向潛艦狼群廣播敵方全般動態資訊與威脅；最後必須憑藉經由指揮官與狼群潛艦各艘潛艦的艦長彼此的默契（也就是指揮官很懂得潛艦的作戰模式，潛艦艦長很懂得指揮官的戰略部署），狼群的潛艦可以靈活地採取適當的戰術運動進行「接敵與攻擊」，最後對目標發起突襲，達到先後發起攻擊但火力同時齊至的作戰效益。

此現代型潛艦的狼群戰術最典型的案例，莫若於2006年10月26日中國的1艘宋級柴電潛艦，於美國小鷹號航空母艦戰鬥群執行海上操演之際，當時該航母戰鬥群位於沖繩附近海域，該航母戰鬥群前沿部署有核動力攻擊潛艦，擁有水面反潛、屏衛作戰艦與空中反潛載具等兵力防護；惟宋級柴電潛艦卻慢速寂靜地先行佔據有利戰術位置，穿越外圍反潛和屏衛的作戰艦，接近小鷹號航空母艦至5海里距離之位置，在魚雷有效射程內戰鬥系統模擬完成攻擊之後，在小鷹號航空母艦的側後方上浮航通過，個人事後巧遇當時航空母艦戰鬥群中甫退役的某艦少校反潛官，其闡述當時現場所見軍官都相當驚訝，彼此相對唏噓不已！

是以「潛艦國造不能聯網，問題就大了！」此一專文，要求潛艦的戰鬥系統必須能夠與三軍所有兵力的C2聯網作業，融入三軍聯合作戰體系，實為不了解柴電潛艦作戰特性與戰術作為的謬誤思維；至於結合「智慧型AI無人載具」，無論空中、水面或是水下，確實是現代先進潛艦的未來發展趨勢；但是請不要忘了在運用上仍然以潛艦為控制的主體或母體，無人載具最重要的優勢，就是能夠保護「潛艦本身的隱匿性」與避免前往「任務海域執行的風險性」。

（作者曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官、博士生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※