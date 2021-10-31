今年對於教育部來說，是關鍵的一年。除了全力衝刺高科技人才的培育，準備明年108課綱的大學入學考試前置作業，同時也啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」。而在境外學生方面，受到東南亞國家上半年的疫情連環爆，也影響到本學年入學人數。由於兩岸關係的惡化，陸生已經不再來台，大學招生人數屢創新低，教育部首次提出「非洲精英人才培育計畫」，編列1000萬元預算，鼓勵非洲學生來台就讀博碩士班。此其中，大學的「雙語化學習」補助，以及東南亞與非洲國家學生來台就讀，涉及高等教育發展的大政方針，值得進行探討。

高等教育，「來來來，來台灣；說說說，說英語」，有兩個重要問題要正視。其一是，台灣對於境外學生的吸引力，是良好的英語學習或良好的亞太區域研究環境，還是「來台灣，有補助」？其二是，高等教育的良窳，英文/英語是學習的媒介工具，抑或是學術評鑑和政府獎助的標準。

從2016年政府大力推動新南向政策，美國總統川普落實所謂的「印太戰略」以來，相關的大學院校系所與學院，如雨後春筍般的創建成立、成長茁壯。包括著重於兩岸與東北亞的政大東亞所，國立暨南國際大學和文藻外語大學的東南亞學系，長榮大學「東南亞文化與產業學士學位學程」、政大外語學院的「東南亞語言與文化學士學位學程」，乃至於國立高雄師範大學的「東南亞學─碩士在職學位學程」。分析其特點，就是無論是學士或碩士，「學位學程」成為比學系更有彈性的教學單位；而且「亞太」、「區域」、以及「國際」，已經是配合政策與時代潮流的名稱。例如：中研院人文社會科學研究中心的「亞太專題研究中心」、政大的「創新國際學院」、逢甲大學的「國際科技與管理學院」、乃至於文藻外語大學的「國際文教暨涉外事務學院」。

簡言之，當「東南亞」、「亞太/區域」、「國際」成為趨勢，則招收境外學生，就是必然。如果連同「大專校院學生雙語化學習計畫」，進而做為「2030雙語國家」的基礎，當是最好的情境。

對於來台的境外學生、特別是博碩士生而言，相對於新加坡、香港、日本來說，為什麼要選台灣，是必須正視的課題。教育部今年開始的「非洲精英人才培育計畫」，五間大學的12個專班之領域是：農業、醫療、資訊、商管、華語教育。包括台大預定針對史瓦帝尼、坦尚尼亞、南非，所開設農業經濟、護理、衛生教育、生物多樣性的專班，北醫大和高醫大的醫療專班，台師大的華語教育，以及東華大學的永續農業專班。

然而，我們在非洲只剩下史瓦帝尼這一個邦交國，與非洲聯盟的其他50多個國家，都沒有邦交。而且，除了在地語言，非洲聯盟的官方語言很多：英法西葡和阿拉伯，與歐洲只有地中海之隔的地理位置，加上殖民地母國的歷史傳統與政治遺緒，非洲學生缺乏千山萬水來到台灣求學的誘因。另一方面，必須考量的是，有鑒於中國大陸在非洲，耕耘長達半個世紀之久，教育部想要開發的前述五個研究領域，除了「華語教育」，並沒有競爭的利基。

從新南向18國、特別是東南亞10國，博碩士招生的經驗觀之，比較具有競爭力的，當是「來台灣，有補助」。比對「大專校院學生雙語化學習計畫」的學校， 41個接受補助的學院，以管理/商學院最多，電機資訊/資訊電機的學院次之，醫學院/藥學院/生物醫學工程學院（陽交大），則再次之。

大學校園的學士與博碩士課程，英語學習普及化，如果能夠看到成效，當可有利於培育博碩士的「非洲精英人才培育計畫」之推廣，以及賡續招攬新南向國家的學生。但值得檢討的是，政府的國際格局和政策視野，既要區隔「專業-國家」的對接，釐清什麼課程適合英語授課，適合雙語學習的系所學生，是否能因應愈來愈多的英語課程；而且，並不是所有從英語系國家拿到博士學位的教授，都擁有全英語教學的能力，雙語教學與學習，能否真的提高學生的國際競爭力，這是核心的問題，必須進行方方面面的思考。

做為國之大事，「非洲精英人才培育計畫」與「大專校院全英語教學」，是要邁向「2030雙語國家」的配套手段，或是要開拓國際學生，促進大學英語學習普及化，需要教育部更周全的國際格局和政策規劃。