蔡英文總統公開證實有美軍駐台協訓，並對美國在台灣遭受攻擊時，會捍衛台灣表示相當有信心。然而，國防部長邱國正在立法院接受質詢時，顯得保守得多，僅表示是與美國軍方人員交流，並沒有進駐的情事。邱部長並承認，事前並不知道蔡總統會說這段話。

台美軍事交流，早已是公開的秘密，只是因為顧及到美方的立場，通常都是「只做，不說」。空軍常駐一個中隊的戰鬥機在美國的路克基地訓練，特戰部隊也定期到美國去受訓，更別說愛國者三型飛彈只能在美國射擊了，另外每年的「華美」、「陸威」、「藍天」等會議，更是與美國軍士官交流的重要會議，再加上歷年漢光演習的觀察小組，其實美軍對我國軍的戰力、訓練及士氣是了然於胸的。

就是因為知道國軍訓練方式落後，後備戰力殘破，主戰部隊又缺員嚴重，美軍依軍方的需求派出教官來台協訓，是不得不然。近期台海兵凶戰危，國軍是否能戰，引起國際媒體及民眾的質疑，蔡總統選在這個時機點講這個話，一方面安定民心，另一方面表示跟美國的關係良好，更是一個大內宣，明顯是經過縝密的計算。

如此重大的宣示，事先並沒有跟國防部商討，卻要部長自己去面對立委的質詢，還好部長回答得相當得體，但是國安高層跟國防部步調不一致，還要部長去打「遭遇戰」，這豈不是另類的國安危機？況且寄望美軍派兵捍衛台灣，給國人無限的遐想，那麼，邱部長說：「與島共存亡，我死則國生」，又是要講給誰聽？台灣自我防衛，究竟要靠美國或國軍？

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