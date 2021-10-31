最近經濟日報有篇專訪台積電董事長劉德音的文章，提及台積電正在美國設廠，不少台積電員工猶豫要不要前往，年輕員工甚至「不敢去」。

他認為未來十年是台灣的黃金時代。但令人擔憂的問題是：年輕人準備好了嗎？ 如果準備好了，未來十年不但是台灣的黃金十年，也將是年輕人黃金十年。

我們這一代人曾經歷並參與了台灣經濟起飛的20年。我們從經濟、科技落後的第三世界，晉升為亞洲四小龍之首，見證到「台灣錢淹腳目」的奇蹟。那時候憑的是什麼？就是憑我們這代人，從戰後的物質缺乏貧窮，全家人必須一起吃苦努力，胼手胝足，逐漸改變生活條件；家裡再窮，也絕不放棄接受教育的機會。從長輩那邊，我們學會了勤勞節儉不浪費，後來就是賺錢了，也不習慣浪費食物、不願亂花錢，只懂得努力攢錢買房子。

在那「來來來、來台大，去去去、去美國」的瘋狂年代，年輕人敢離開舒適圈，到人生地不熟、語言有障礙的歐美去求學、工作，與外國人一爭長短。更有許多懷有愛國愛鄉情懷的年輕人，學成後願意回國參與國家建設，為台灣的科技、經濟發展貢獻一己之力。後來才會有像台積電、聯電等這些半導體高科技公司應運而生。

或許是由於我們這一代人的努力，累積了財富、擁有了房產，生活無虞，所以對於下一代、下下一代的子孫們，就不免在物慾上盡可能滿足他們。久而久之，就讓他們習慣生活在舒適圈內，失去了獨立、吃苦、奮鬥的能力與勇氣。

最明顯的變化是，20年前，美國名牌大學的研究生，多數是來自台灣的大學畢業生；而這些年，這些大學研究所裡，尤其是天寒地凍的美國東岸，已經看不到台灣留學生，取而代之的，幾乎全是中國大陸來的留學生。

對於習慣了錢來伸手、飯來張口的台灣年輕人而言，除非不得已，誰願意到美國這個成天講英文的地方過日子？出門得開車，晚上到8、9點，路上行人稀落，夜店早早就打烊，哪有什麼夜生活可言，更別提去那邊吃個熱炒、找三兩好友喝幾杯啤酒了！習慣了台灣夜生活的年輕族群，哪能適應這種生活？因此，即令是在華人眾多的加州，都讓人感到冷清，更何況是到其他人煙稀少的美國中南部。

我們那個年代，很多都是「內在美」——妻子帶著小孩在美國坐移民監，先生在台灣工作賺錢。如今，許多媽媽帶著兒女在中國大陸大城市工作，先生因為當地找不到工作，留在台灣與父母住一起。 我許多鄰居、朋友、親戚的下一代，幾乎已經無人會再去美國讀書、工作或移民，現在不分男女，幾乎一半以上，都到過中國大陸工作過，或者到東南亞國家打工，更多是到澳洲當農民工。

台灣大公司很需要英文能力強、肯吃苦、敢拚搏的員工，外派到國外去建立海外據點。不僅台積電這種大公司難找人，就連一些上市的網通公司，一樣很難找到願意去歐美國家擔任地區經理。尤其是許多公司為了節省開支，減低或取消了許多外派人員的海外津貼，更讓這些員工卻步。

更大的問題是，因為多數員工都未曾出國留學或工作過，他們對於自己的英文能力沒有信心，更沒有把握可以管得動那些不習慣順從的洋人。因此，這些員工會對外派歐美感到猶豫，許多是因為害怕自己語言能力不足，更擔心自己的中國味蕾，無法接受每天三餐都吃洋食物。

說白了，台灣年輕人多數都被父母及政治人物寵壞了，他們已經失去吃苦、拚搏的能力與勇氣。經不起時代考驗的年輕人，還想靠他們創造時代，恐怕是緣木求魚。

（作者為自由撰稿人）

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