大陸國家主席習近平在羅馬舉辦的G20線上領袖峰會上表示，中國重視數位經濟國際合作，將申請加入《數位經濟夥伴關係協定》。此舉意在抗衡美國開始布局的印太地區數位貿易協定（Digital Trade Agreement）。

數位貿易協定旨在強化自由貿易，雖然命名為數位貿易協定或數位經濟夥伴關係協定，但這些協議多涵蓋數位貿易的傳統問題，如數位身分、電子發票、電子支付、無紙交易、個人數據保護和跨境數據流通等，及目前歐盟與美國正在討論的跨國數位稅（Digital Tax）談判問題。

中國重視數位經濟發展，不僅可以增加就業、實現產業升級、強化大數據與人工智慧的學校教育與人才培育，正透過政策與法規的制定積極推動數位轉型。如《電子商務法》、《網絡安全法》、《個人信息保護法》與《數據安全法》等。

大陸「十四五計畫」著重數位經濟基礎設施，美國政府也在推動《美國創新與競爭法》，旨在強化美國科學技術研究與產業的競爭力，美中形成「民主科技」與「專制科技」的對抗。兩國都把數位經濟視為國家發展的「機遇」，將戰略競爭延伸至數位經濟領域當中，數位經濟哪一種體制更有競爭力，將由歷史決定。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※